PRVA RUNDA PREGOVORA ZAVRŠENA Tramp poručio: Uništili smo iransku vojsku, Katar prijavio nove napade Teherana

PRVA runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je danas nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda usledi nakon pauze za obrok, prenosi Al Džazira.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Tanjug/AP(Anjum Naveed

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

Tramp: SAD uništile iransku vojsku, mediji šire lažne vesti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "u potpunosti uništile" vojsku Irana, optužujući medije za širenje "lažnih vesti".

-Mediji koji šire lažne vesti su ludi ili jednostavno korumpirani. Sjedinjene Američke Države su u potpunosti uništile iransku vojsku, uključujući mornaricu i vazduhoplovstvo, i sve ostalo. Njihovo rukovodstvo je mrtvo, naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je dodao da će Ormuski moreuz uskoro biti otvoren i da "prazni brodovi žure ka Sjedinjenim Američkim Državama da se ukrcaju".

-Ali, ako slušate lažne vesti, mi (SAD) gubimo, zaključio je Tramp.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Katar: Iranski napadi su usporeni, ali nisu zaustavljeni

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed al Ansari izjavio je danas da su iranski napadi na zemlje u regionu Persijskog zaliva usporeni, ali da "nisu zaustavljeni".

Al Ansari je u intervjuu za Al Džaziru kazao da napadi na bilo koju zemlju zaliva predstavljaju napad na sve njih, i negirao je da Katar plaća Iranu da obustavi napade na njegovu teritoriju, prenosi Tajms of Izrael.

-Katar ne plaća u zamenu za zaustavljanje napada, rekao je Al Ansari.

Prema njegovim rečima, protivvazdušna odbrana Katara presreće iranske napade.

Al Ansari je kazao da je Iran napadao civilne i industrijske ciljeve, uprkos tvrdnji Irana da je gađao samo vojne objekte.

(Tanjug)

