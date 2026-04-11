"NIJEDAN AMERIČKI BROD NIJE PROŠAO ORMUZ" Iranci: Vratio se nakon što je dobio upozorenje da će biti napadnut
VISOKI vojni zvaničnik Irana negirao je da je bilo koji američki brod danas prošao kroz Ormuski moreuz, navodeći da se brod koji je pokušao da prođe vratio nakon upozorenja.
Zvaničnik je za državnu televiziju rekao da se američki brod vratio nakon upozorenja da će biti napadnut u roku od 30 minuta ako pređe Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz.
Aksios je ranije preneo da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo danas kroz Ormuski moreuz, u potezu koji nije bio koordinisan sa Iranom.
Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte, poremetilo je globalno snabdevanje i izazvalo nagli rast cena nafte.
Pored sirove nafte, zatvaranje moreuza takođe je poremetilo isporuku tečnog prirodnog gasa, đubriva i druge ključne robe.
Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu, koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, počeli su danas u Islamabadu, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.
Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
(Tanjug)
Preporučujemo
MOŽDA SMO POBEDILI, ALI MINE... „Pravi razlozi“ za blokadu Ormuskog moreuza
11. 04. 2026. u 16:11
AMERIKA JE DOSTIGLA GRANICE SVOJE MOĆI: “Zlatno doba” počelo strateškim porazom SAD
11. 04. 2026. u 18:11
"POTPUN I SVEOBUHVATAN KRAJ" Hamas se oglasio povodom pregovora Irana i SAD
11. 04. 2026. u 12:43
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
