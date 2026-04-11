PUNE GRADSKI BUDŽET, ILI KASE USTANOVA? Italija nastavlja sa povećanjem cena ulaznica u kultna mesta

Od 1. jula u Panteonu u Rimu biće uvedene nove cene karte za ulazak, od 5 evra porašće na 7, kako bi se podržale lokalne biblioteke. Potpisan je već i Sporazum između Ministarstva za kulturu i Rimske biskupije, a novac prevashodno usmeren na lokalne biblioteke.

Sporazum definiše ažuriranje saradnje između te dve institucije u upravljanju i unapređenju spomenika, poštujući tako dvostruku funkciju, kao mesta bogosluženja i kulturnog prostora. Ovi resursi će posebno dobro doći za podršku i jačanje lokalnih bibilioteka u marginalizovanim područjima.

S obzirom na to da u Panteon, jedno od najznačajnih i najposećenijh spomenika nacionalne baštine, uđe približno 4,5 miliona turista, cifra se prevodi u konkretno širenje kulture i društvenog razvoja zemlje.

Stanovnici Rima, kao i u prustupu drugim kulturnim spomenicima, ne plaćaju ulazanicu, a mladi između 18 i 25 godina 2 evra.