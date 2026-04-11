TOPAO DOČEK ZA KOMŠIJE: Iranska delegacija kod premijera Pakistana
IRANSKI pregovarači koji su putovali u Islamabad kako bi održali pregovore posredovane od strane Pakistana sa SAD-om održali su sastanak sa premijerom Pakistana Šahbazom Šarifom.
Iranska delegacija, predvođena predsednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bakerom Kalibafom i uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, održala je sastanak sa premijerom.
Na današnjim sesijama, iranska delegacija namerava da proceni stav SAD i njihovo ispunjenje obaveza, nakon čega će biti doneta odluka u vezi sa pregovorima sa SAD.
Podsetimo, potpredsednik SAD Džej di Vens kao i specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Islamabad.
(Tasnim)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
