TOPAO DOČEK ZA KOMŠIJE: Iranska delegacija kod premijera Pakistana

IRANSKI pregovarači koji su putovali u Islamabad kako bi održali pregovore posredovane od strane Pakistana sa SAD-om održali su sastanak sa premijerom Pakistana Šahbazom Šarifom.

Tanjug/AP/Anjum Naveed

Iranska delegacija, predvođena predsednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bakerom Kalibafom i uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, održala je sastanak sa premijerom.

Na današnjim sesijama, iranska delegacija namerava da proceni stav SAD i njihovo ispunjenje obaveza, nakon čega će biti doneta odluka u vezi sa pregovorima sa SAD.

Podsetimo, potpredsednik SAD Džej di Vens kao i specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Islamabad.

(Tasnim)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju