IRGC: Upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo je u novu fazu
MORNARICA iranskog Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) saopštila je danas da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu, dva dana nakon što je privremeni sporazum o prekidu vatre, uz posredovanje Pakistana, stupio na snagu između Teherana i Vašingtona.
- Dva dana tišine u vojnoj bici jasno su pokazala prijateljima i neprijateljima da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu - navodi se u saopštenju IRGC na platformi Iks.
Vrhovni vođa irana Modžtaba Hamnei ranije je rekao da će Iran "podići upravljanje Ormuskim moreuzom na novu fazu".
U međuvremenu, Hamid Hoseini, portparol udruženja iranskih izvoznika naftnih proizvoda, rekao je da prihvatanje iranskih predloženih odredbi o bezbednosti i pravnom režimu Ormuskog moreuza kao dela sporazuma o primirju može biti jedno od najvažnijih diplomatskih dostignuća u poslednjim decenijama.
- Moreuz je ranije bio otvoren, ali sada neki međunarodni analitičari veruju da bi novi uslovi mogli koristiti Iranu - naveo je Hoseini.
(Tanjug)
