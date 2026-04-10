Svet

IRGC: Upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo je u novu fazu

В. Н.

10. 04. 2026. u 15:14

MORNARICA iranskog Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) saopštila je danas da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu, dva dana nakon što je privremeni sporazum o prekidu vatre, uz posredovanje Pakistana, stupio na snagu između Teherana i Vašingtona.

ИРГЦ: Управљање Ормуским мореузом ушло је у нову фазу

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

- Dva dana tišine u vojnoj bici jasno su pokazala prijateljima i neprijateljima da je upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo u novu fazu - navodi se u saopštenju IRGC na platformi Iks.

Vrhovni vođa irana Modžtaba Hamnei ranije je rekao da će Iran "podići upravljanje Ormuskim moreuzom na novu fazu".

U međuvremenu, Hamid Hoseini, portparol udruženja iranskih izvoznika naftnih proizvoda, rekao je da prihvatanje iranskih predloženih odredbi o bezbednosti i pravnom režimu Ormuskog moreuza kao dela sporazuma o primirju može biti jedno od najvažnijih diplomatskih dostignuća u poslednjim decenijama.

- Moreuz je ranije bio otvoren, ali sada neki međunarodni analitičari veruju da bi novi uslovi mogli koristiti Iranu - naveo je Hoseini.

(Tanjug)

