IZRAELSKI NAPAD: Ubijeno osam pripadnika bezbednosnih snaga

Osam pripadnika libanskih bezbednosnih snaga ubijeno je u izraelskom napadu u južnom gradu Nabatiji, prenela je libanska agencija NNA.

- Grad Nabatija je bio izložen najvećoj agresiji od početka tekućeg rata, jer su neprijateljski ratni avioni pokrenuli niz nasilnih napada, ciljajući većinu njegovih naselja i ulica, i uzrokujući masovna razaranja - navodi se u saopštenju libanskih zvaničnika.

Napadi u blizini vladinih sedišta doveli su do uništenja zgrada, uključujući i kancelariju Državne bezbednosti.

Ekipe hitne pomoći rade na transportu povređenih do bolnica.