BAJDENOV SIN PROZVAO TRAMPOVE NASLEDNIKE: Želi sa njima "okršaj" u kavezu (VIDEO)

HANTER Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da bi pristao na meč u kavezu protiv sinova trenutnog predsednika, Donalda Trampa Mlađeg i Erika Trampa, nakon što je dobio predlog za organizovanje takve borbe.

Bajden je na društvenim mrežama naveo da ga je reditelj i kreator sadržaja Endru Kalahan kontaktirao sa idejom da organizuje meč u kavezu između njega i braće Tramp, preneo je portal "USA Tudej".

Kalahan je za američke medije rekao da veruje da je Bajdenova izjava bila u šali, ali da bi bio spreman da pomogne u organizaciji borbe ukoliko bi Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp prihvatili izazov.

Za sada nije poznato da li bi meč zaista mogao da bude održan, a braća Tramp se do sada nisu oglasila tim povodom.

Komentari su izneti u videu kojim je najavljeno Bajdenovo učešće na događajima "C5 Carnival", koje organizuje Kalahan, krajem aprila u Feniksu, San Dijegu i Albukerkiju. Bajden je ranije gostovao u emisiji "Channel 5" na Jutjubu.

Mediji podsećaju i da je prva dama SAD Melanija Tramp 2025. zapretila tužbom protiv Hantera Bajdena nakon što je u jednom intervjuu izneo tvrdnje o njenom upoznavanju sa Trampom, koje je njen pravni tim ocenio kao netačne i klevetničke.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja