Svet

BAJDENOV SIN PROZVAO TRAMPOVE NASLEDNIKE: Želi sa njima "okršaj" u kavezu (VIDEO)

Танјуг

10. 04. 2026. u 12:49

HANTER Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da bi pristao na meč u kavezu protiv sinova trenutnog predsednika, Donalda Trampa Mlađeg i Erika Trampa, nakon što je dobio predlog za organizovanje takve borbe.

БАЈДЕНОВ СИН ПРОЗВАО ТРАМПОВЕ НАСЛЕДНИКЕ: Жели са њима окршај у кавезу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ New York Post

Bajden je na društvenim mrežama naveo da ga je reditelj i kreator sadržaja Endru Kalahan kontaktirao sa idejom da organizuje meč u kavezu između njega i braće Tramp, preneo je portal "USA Tudej".

Kalahan je za američke medije rekao da veruje da je Bajdenova izjava bila u šali, ali da bi bio spreman da pomogne u organizaciji borbe ukoliko bi Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp prihvatili izazov.

Za sada nije poznato da li bi meč zaista mogao da bude održan, a braća Tramp se do sada nisu oglasila tim povodom.

Komentari su izneti u videu kojim je najavljeno Bajdenovo učešće na događajima "C5 Carnival", koje organizuje Kalahan, krajem aprila u Feniksu, San Dijegu i Albukerkiju. Bajden je ranije gostovao u emisiji "Channel 5" na Jutjubu.

Mediji podsećaju i da je prva dama SAD Melanija Tramp 2025. zapretila tužbom protiv Hantera Bajdena nakon što je u jednom intervjuu izneo tvrdnje o njenom upoznavanju sa Trampom, koje je njen pravni tim ocenio kao netačne i klevetničke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart