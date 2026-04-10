BAJDENOV SIN PROZVAO TRAMPOVE NASLEDNIKE: Želi sa njima "okršaj" u kavezu (VIDEO)
HANTER Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da bi pristao na meč u kavezu protiv sinova trenutnog predsednika, Donalda Trampa Mlađeg i Erika Trampa, nakon što je dobio predlog za organizovanje takve borbe.
Bajden je na društvenim mrežama naveo da ga je reditelj i kreator sadržaja Endru Kalahan kontaktirao sa idejom da organizuje meč u kavezu između njega i braće Tramp, preneo je portal "USA Tudej".
Kalahan je za američke medije rekao da veruje da je Bajdenova izjava bila u šali, ali da bi bio spreman da pomogne u organizaciji borbe ukoliko bi Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp prihvatili izazov.
Za sada nije poznato da li bi meč zaista mogao da bude održan, a braća Tramp se do sada nisu oglasila tim povodom.
Komentari su izneti u videu kojim je najavljeno Bajdenovo učešće na događajima "C5 Carnival", koje organizuje Kalahan, krajem aprila u Feniksu, San Dijegu i Albukerkiju. Bajden je ranije gostovao u emisiji "Channel 5" na Jutjubu.
Mediji podsećaju i da je prva dama SAD Melanija Tramp 2025. zapretila tužbom protiv Hantera Bajdena nakon što je u jednom intervjuu izneo tvrdnje o njenom upoznavanju sa Trampom, koje je njen pravni tim ocenio kao netačne i klevetničke.
ŠTA ĆE NA OVO REĆI TRAMP? "NATO nije dužan da pomogne Americi u ratu"
10. 04. 2026. u 11:22
"DOSTA MI JE TRAMPA..." I njemu je prekipelo
10. 04. 2026. u 09:13
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
