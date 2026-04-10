"ODLUKA JE NA ZELENSKOM" Moskva poručuje: Mir u Ukrajini može da nastupi već danas
MIR u Ukrajini može da nastupi već danas, ako Vladimir Zelenski donese takvu odluku, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je dodao da je Kremlj registrovao izjavu šefa kijevskog režima da će podržati uskršnje primirje.
- Juče kasno uveče objavili smo o nalogu vrhovnog komandanta da se proglasi primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila. Uskršnje primirje. Ta informacija se već proširila. Videli smo i izjavu Zelenskog o tome da će ukrajinska strana slediti taj primer - rekao je Peskov novinarima.
Kako je dodao, primirje za Uskrs je humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski narod.
On je ponovio da je Rusija zainteresovana za trajni i održivi mir, a ne za primirje.
- Taj mir može da nastupi danas, ako Zelenski donese odgovarajuću odluku i preuzme odgovornost. Mnogo puta smo o tome govorili - rekao je Peskov.
Dmitrijev u SAD - cilj obnavljanje saradnje Moskve i Vašingtona
Portparol je, istovremeno, saopštio da se specijalni predstavnik ruskog predsednika za ekonomsko-investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev nalazi u Vašingtonu gde će biti nastavljeni kontakti s ciljem obnove ekonomske saradnje Moskve i Vašingtona.
(Sputnjik)
