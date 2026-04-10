"ODLUKA JE NA ZELENSKOM" Moskva poručuje: Mir u Ukrajini može da nastupi već danas

MIR u Ukrajini može da nastupi već danas, ako Vladimir Zelenski donese takvu odluku, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

On je dodao da je Kremlj registrovao izjavu šefa kijevskog režima da će podržati uskršnje primirje.

- Juče kasno uveče objavili smo o nalogu vrhovnog komandanta da se proglasi primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila. Uskršnje primirje. Ta informacija se već proširila. Videli smo i izjavu Zelenskog o tome da će ukrajinska strana slediti taj primer - rekao je Peskov novinarima.

Kako je dodao, primirje za Uskrs je humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski narod.

On je ponovio da je Rusija zainteresovana za trajni i održivi mir, a ne za primirje.

- Taj mir može da nastupi danas, ako Zelenski donese odgovarajuću odluku i preuzme odgovornost. Mnogo puta smo o tome govorili - rekao je Peskov.

Dmitrijev u SAD - cilj obnavljanje saradnje Moskve i Vašingtona

Portparol je, istovremeno, saopštio da se specijalni predstavnik ruskog predsednika za ekonomsko-investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev nalazi u Vašingtonu gde će biti nastavljeni kontakti s ciljem obnove ekonomske saradnje Moskve i Vašingtona.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO