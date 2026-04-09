IRANCI IMAJU OBJAŠENJE: Amerikanci pristali na primirije samo iz jednog razloga
Portparol iranske vojske, general Mohamed Akrami-Nija izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pristale na iranski predlog od deset tačaka za prekid vatre, jer nisu uspele da ostvare svoje javne i tajne ciljeve u ratu sa Iranom.
"Procena rata prema bojnom polju i strateškim aspektima pokazuje da neprijatelj nije uspeo da postigne nijedan od ovih ciljeva, uključujući makro, operativne i tajne (ciljeve), i da je u praksi pretrpeo višeslojni poraz", naglasio je portparol iranske vojske, prenosi iranska televizija Pres.
Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost (SNSC) objavio je juče sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je postignut uz posredovanje Pakistana, nakon čega se očekuje da će uslediti pregovori o okončanju rata.
Portparol iranske vojske je istakao da su otkrivena slabost neprijatelja i promocija operativnog iskustva iranskih oružanih snaga druga velika dostignuća Irana u ratu između SAD i Izraela.
"Jedan od početnih ciljeva neprijatelja bio je da nametne kopneni rat i proširi sukob na borbu bliske distance, ali taj cilj nije uspeo zbog efikasnog odvraćanja i operativne spremnosti iranskih oružanih snaga", kazao je Akrami-Nija.
Prema njegovim rečima, u oblasti vazdušne odbrane i protivvazdušne odbrane iranske oružane snage su uspele da prate i obore nekoliko neprijateljskih "najnaprednijih borbenih aviona", uz korišćenje integrisane mreže protivvazdušne odbrane. Dodao je da je tokom sukoba uništeno i više od 170 naprednih američkih i izraelskih dronova.
"Rat je pokazao da SAD nemaju sposobnost da efikasno brane svoje saveznike. Iranske oružane snage su uspele da pogode sve američke baze u regionu, čineći ih praktično neoperativnim", rekao je Akrami-Nija.
(Tanjug)
