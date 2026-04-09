"NOVI NACRTI SPORAZUMA SU VEĆ PRIPREMLJENI" Zelenski: Svi su videli koliko je teško stabilizovati situaciju na Bliskom istoku
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas potpisivanje novih sporazuma o odbrambenoj saradnji Ukrajine sa zemljama Zaliva.
- Novi nacrti sporazuma su već pripremljeni. Za ponedeljak sam zakazao sastanak o drugom talasu takvih sporazuma. Ukrajina doprinosi bezbednosti, a zauzvrat će partneri doprineti bezbednosti i jačanju Ukrajine - rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.
Ukrajinski predsednik je naveo da će, ako se situacija na Bliskom istoku stabilizuje, to dovesti do pada cena nafte.
- Svi su videli koliko je teško stabilizovati situaciju na Bliskom istoku. Istina je. I dalje će biti mnogo političkih i diplomatskih aktivnosti u vezi sa Iranom, ali se nadamo da će biti manje vojnih akcija. Ovo je važno za sve u svetu zbog destabilizacije tržišta. Sada cene nafte padaju. Važno je da se ovo ne naruši. Svet želi stabilnost. Ljudi žele bezbednost - naglasio je Zelenski.
Predsednici Ukrajine i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) dogovorili su se 28. marta o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane. Zelenski i emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Tani i premijer Muhamed bin Abdulrahman Al Tani dogovorili su se 28. marta u Dohi o saradnji dve zemlje u sektoru odbrane u trajanju od najmanje 10 godina.
Sličan sporazum između Ukrajine i Saudijske Arabije zaključen je 27. marta.
(Tanjug)
