SKANDALOZNA IZJAVA: Pogledajte odgovor šefa NATO-a na pitanje smatra li i dalje Trampa "taticom" (VIDEO)
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute je u poseti Vašingtonu. Nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom juče, danas je učestvovao na nekoliko panela.
Na jednom od njih, novinar ga je pitao: Da li i dalje smatrate Trampa „taticom“ posle jučerašnjeg dana?
Što se tiče tog „tatice“, to je zapravo jezički problem. Moram da objasnim jer me malo proganja. Mogu vas uveriti - ne. Imali smo neku vrstu sastanka pre samita, predsednik i ja, u junu u Hagu. Tog dana je bio veoma ljut na Iran i Izrael.
Bilo je prošlog juna i ja sam, na holandskom, rekao nešto poput: znate, prevod za „otac“ bi bio „tatica“, i rekao sam: ponekad tatica mora da bude ljut. Dakle, nisam ga nazvao svojim taticom, ali sam to rekao u tom smislu.
- Ali naravno, reč "tatica" takođe ima posebno značenje i sada ću sa tim živeti do kraja života. I to prihvatam, kao i predsednik - jer je bacio majice, napravio video "Daddy is home" i vratio se u SAD. Bilo je zaista smešno. I upravo zato mi se toliko sviđa - rekao je Rute uz smeh.
Kako je počela priča o "tatici"
Podsetimo se da je premijer NATO-a Mark Rute poslao poruku Trampu pre početka samita u Hagu prošlog juna: „Donalde, moje iskrene čestitke i hvala ti na tvojoj odlučnoj akciji u Iranu. Bilo je zaista izvanredno i nešto što se niko drugi ne bi usudio da uradi. Učinio si nas sve bezbednijim. Na putu si ka još jednom velikom uspehu u Hagu.“
Tramp nije dugo oklevao i objavio je ceo sadržaj Ruteove poruke na mreži Truth Social, uzvraćajući pohvale.
„Dan počinje u prelepoj Holandiji. Kralj i kraljica su divni i jedinstveni ljudi. Naš zajednički doručak je bio sjajan!
Sada imamo veoma važne sastanke u NATO-u. Sjedinjene Američke Države će tamo biti veoma dobro zastupljene.“ Tokom konferencije za novinare na samitu, Rute i Tramp su razgovarali o sukobu između Izraela i Irana.
Tramp je uporedio sukob između ovih zemalja sa sukobom između „dvoje dece na školskom igralištu“, a Rute je Trampu dao ulogu „tatice“.
„Bore se žestoko. Ne možete ih zaustaviti. Pustite ih da se bore dva, tri minuta. Onda ih je lakše zaustaviti“, rekao je Tramp.
Govoreći o Trampovoj upotrebi psovki kada je govorio o Iranu i Izraelu, Rute je rekao: „A onda ponekad tatica mora da koristi oštre reči.“
Ruteove izjave su izazvale kritike evropskih saveznika. U Evropi, neki su ga nazvali „Trampovim šaptačem“.
(Indexhr)
