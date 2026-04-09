SKANDALOZNA IZJAVA: Pogledajte odgovor šefa NATO-a na pitanje smatra li i dalje Trampa "taticom" (VIDEO)

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute je u poseti Vašingtonu. Nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom juče, danas je učestvovao na nekoliko panela.

Foto: Tanjug/Alex Brandon (STF)

Na jednom od njih, novinar ga je pitao: Da li i dalje smatrate Trampa „taticom“ posle jučerašnjeg dana?

Što se tiče tog „tatice“, to je zapravo jezički problem. Moram da objasnim jer me malo proganja. Mogu vas uveriti - ne. Imali smo neku vrstu sastanka pre samita, predsednik i ja, u junu u Hagu. Tog dana je bio veoma ljut na Iran i Izrael.

Bilo je prošlog juna i ja sam, na holandskom, rekao nešto poput: znate, prevod za „otac“ bi bio „tatica“, i rekao sam: ponekad tatica mora da bude ljut. Dakle, nisam ga nazvao svojim taticom, ali sam to rekao u tom smislu.

- Ali naravno, reč "tatica" takođe ima posebno značenje i sada ću sa tim živeti do kraja života. I to prihvatam, kao i predsednik - jer je bacio majice, napravio video "Daddy is home" i vratio se u SAD. Bilo je zaista smešno. I upravo zato mi se toliko sviđa - rekao je Rute uz smeh.

Q: Do you still consider Trump ‘daddy’ after yesterday?



Mark Rutte: Well, on the ‘daddy’ issue—this is really a language problem.



In Dutch, you would say that the translation of ‘your father’ is ‘daddy.’ And I said, well, yes—sometimes a ‘daddy’ has to be angry.



— Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

Kako je počela priča o "tatici"

Podsetimo se da je premijer NATO-a Mark Rute poslao poruku Trampu pre početka samita u Hagu prošlog juna: „Donalde, moje iskrene čestitke i hvala ti na tvojoj odlučnoj akciji u Iranu. Bilo je zaista izvanredno i nešto što se niko drugi ne bi usudio da uradi. Učinio si nas sve bezbednijim. Na putu si ka još jednom velikom uspehu u Hagu.“

Tramp nije dugo oklevao i objavio je ceo sadržaj Ruteove poruke na mreži Truth Social, uzvraćajući pohvale.

„Dan počinje u prelepoj Holandiji. Kralj i kraljica su divni i jedinstveni ljudi. Naš zajednički doručak je bio sjajan!

Sada imamo veoma važne sastanke u NATO-u. Sjedinjene Američke Države će tamo biti veoma dobro zastupljene.“ Tokom konferencije za novinare na samitu, Rute i Tramp su razgovarali o sukobu između Izraela i Irana.

Tramp je uporedio sukob između ovih zemalja sa sukobom između „dvoje dece na školskom igralištu“, a Rute je Trampu dao ulogu „tatice“.

„Bore se žestoko. Ne možete ih zaustaviti. Pustite ih da se bore dva, tri minuta. Onda ih je lakše zaustaviti“, rekao je Tramp.

Govoreći o Trampovoj upotrebi psovki kada je govorio o Iranu i Izraelu, Rute je rekao: „A onda ponekad tatica mora da koristi oštre reči.“

Ruteove izjave su izazvale kritike evropskih saveznika. U Evropi, neki su ga nazvali „Trampovim šaptačem“.

(Indexhr)

BONUS VIDEO: