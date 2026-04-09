Svet

ZELENSKI PUCA OD PONOSA: Ja sam jedan od retkih koji govori Trampu da nije uvek u pravu

В.Н.

09. 04. 2026. u 12:03

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ima dobar odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i da je jedan od retkih koji američkom predsedniku otvoreno kaže šta misli.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

"Ko ima bolji odnos sa Trampom od mene? Mislim da imamo dobar odnos jer sam jedna od retkih osoba koja mu govori šta misli. Malo ko može reći američkom predsedniku da nije uvek u pravu", naveo je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.

On je naglasio da je Ukrajini potrebna kontinuirana podrška Vašingtona, ne samo vojna, već i politička.

Kako je naveo, i SAD imaju korist od ukrajinskog iskustva stečenog tokom rata.
 

(Tanjug)

