ZELENSKI PUCA OD PONOSA: Ja sam jedan od retkih koji govori Trampu da nije uvek u pravu
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ima dobar odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i da je jedan od retkih koji američkom predsedniku otvoreno kaže šta misli.
"Ko ima bolji odnos sa Trampom od mene? Mislim da imamo dobar odnos jer sam jedna od retkih osoba koja mu govori šta misli. Malo ko može reći američkom predsedniku da nije uvek u pravu", naveo je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.
On je naglasio da je Ukrajini potrebna kontinuirana podrška Vašingtona, ne samo vojna, već i politička.
Kako je naveo, i SAD imaju korist od ukrajinskog iskustva stečenog tokom rata.
(Tanjug)
ZELENSKI ZAKLjUČIO: SAD veruju Vladimiru Putinu
09. 04. 2026. u 10:38
ZELENSKI BESAN KAO RIS: Tramp veruje Putinu, ignoriše dokaze da Moskva pomaže Iranu
09. 04. 2026. u 10:10
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
