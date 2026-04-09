FINCI I UKRAJINCI ĆE ZAJEDNO PRAVITI DRONOVE: Plan im da naoružaju celu severnu Evropu

FINSKA kompanija planira zajedno sa ukrajinskom firmom proizvoditi kopnene dronove, dok će osnovno tržište za projekat biti zemlje Severne Evrope, izveštava televizija i radio Ile.

Foto MO Iran

- Kompanija je potpisala preliminarni sporazum o proizvodnji platformi za dronove sa ukrajinskom firmom i finskim investitorima - navodi se u saopštenju.

Kako precizira Ile, kompanija planira proizvoditi kopnene dronove na guseničaru, na koje naručilac bude mogao postavljati potrebnu opremu.

Po rečima izvršnog direktora Tomija Juntikija, osnovno tržište za ovaj projekat neće biti Ukrajina.

- Planiramo doraditi dronove tako da budu pogodni za upotrebu u severnim zemljama i da mogu da rade u našem pejzažu i klimatskim uslovima - prenosi njegove reči Ile.

Prema podacima, kompanija planira da počne proizvodnju ove godine.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu