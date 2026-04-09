Svet

FINCI I UKRAJINCI ĆE ZAJEDNO PRAVITI DRONOVE: Plan im da naoružaju celu severnu Evropu

М.А.С.

09. 04. 2026. u 10:43

FINSKA kompanija planira zajedno sa ukrajinskom firmom proizvoditi kopnene dronove, dok će osnovno tržište za projekat biti zemlje Severne Evrope, izveštava televizija i radio Ile.

ФИНЦИ И УКРАЈИНЦИ ЋЕ ЗАЈЕДНО ПРАВИТИ ДРОНОВЕ: План им да наоружају целу северну Европу

Foto MO Iran

 - Kompanija je potpisala preliminarni sporazum o proizvodnji platformi za dronove sa ukrajinskom firmom i finskim investitorima - navodi se u saopštenju.

Kako precizira Ile, kompanija planira proizvoditi kopnene dronove na guseničaru, na koje naručilac bude mogao postavljati potrebnu opremu.

Po rečima izvršnog direktora Tomija Juntikija, osnovno tržište za ovaj projekat neće biti Ukrajina.

 - Planiramo doraditi dronove tako da budu pogodni za upotrebu u severnim zemljama i da mogu da rade u našem pejzažu i klimatskim uslovima - prenosi njegove reči Ile.

Prema podacima, kompanija planira da počne proizvodnju ove godine.

(RIA Novosti)

