FINCI I UKRAJINCI ĆE ZAJEDNO PRAVITI DRONOVE: Plan im da naoružaju celu severnu Evropu
FINSKA kompanija planira zajedno sa ukrajinskom firmom proizvoditi kopnene dronove, dok će osnovno tržište za projekat biti zemlje Severne Evrope, izveštava televizija i radio Ile.
- Kompanija je potpisala preliminarni sporazum o proizvodnji platformi za dronove sa ukrajinskom firmom i finskim investitorima - navodi se u saopštenju.
Kako precizira Ile, kompanija planira proizvoditi kopnene dronove na guseničaru, na koje naručilac bude mogao postavljati potrebnu opremu.
Po rečima izvršnog direktora Tomija Juntikija, osnovno tržište za ovaj projekat neće biti Ukrajina.
- Planiramo doraditi dronove tako da budu pogodni za upotrebu u severnim zemljama i da mogu da rade u našem pejzažu i klimatskim uslovima - prenosi njegove reči Ile.
Prema podacima, kompanija planira da počne proizvodnju ove godine.
(RIA Novosti)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Preporučujemo
UKRAJINA SE IZVINjAVA: Priznala incident sa dronovima u Finskoj
30. 03. 2026. u 16:02
ZELENSKI ZAKLjUČIO: SAD veruju Vladimiru Putinu
09. 04. 2026. u 10:38
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)