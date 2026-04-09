ZELENSKI ZAKLJUČIO: SAD veruju Vladimiru Putinu

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je pokušao da skrene pažnju Bele kuće na blisku saradnju Moskve i Teherana, ali da su Sjedinjene Američke Države ignorisale ubedljive dokaze da Rusija pomaže Iranu da gađa američke baze na Bliskom istoku jer "veruje" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Zelenski je u britanskom političkom podkastu "Ostalo je politika" sa Alisterom Kembelom, savetnikom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, rekao da su ruski vojni sateliti fotografisali kritične objekte energetske infrastrukture u zemljama Persijskog zaliva i u Izraelu, kao i lokacije baza američke vojske širom regiona, i da je Kremlj prosledio detalje i slike iranskom režimu kako bi olakšao njegove napade, prenosi Gardijan.

- Javno sam to rekao. Da li smo čuli reakciju SAD prema Rusiji, da moraju to da zaustave? Problem je što veruju Putinu. I to je šteta - kazao je Zelenski.

Dodao je da tim američkog predsednika Donalda Trampa nije uspeo da "zaista razume detalje onoga što Rusija želi", zato što su Trampova dva pregovarača, Stiv Vitkof i Džared Kušner "proveli previše vremena" sa Putinom i njegovim visokim zvaničnicima.

Zelenski je rekao da bolje razume psihologiju ruskog lidera i stvarne ratne ciljeve nego Bela kuća, kao i da Putin neće stati ako dobije Donbas, i da će nakon toga pokušati da zauzme regionalne prestonice Dnjepar i Harkov.

- Moramo da priznamo da Amerikanci delimično osećaju da (Donbas) nije ništa za nas. Oni ne žele da priznaju da će im Putin lagati i da može da nastavi okupaciju čak i nakon takvih koraka. Amerikanci su sigurni da mogu da veruju Putinu - rekao je Zelenski.

Zelenski je za putovanje američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Budimpeštu u utorak i sredu, gde je vodio kampanju za mađarskog predsednika Viktora Orbana, rekao da je "nekorisno", i dodao je da ne namerava da se meša u izbore koji će se održati u nedelju, 12. aprila, navodeći da je na mađarskom narodu da odluči koju će stranku podržati. On je sugerisao da Evropa treba da poveća svoju moć u vreme kada SAD prete da će se povući iz NATO-a, i da EU treba da udruži snage sa Ukrajinom, Velikom Britanijom, Turskom i Norveškom, kako bi stvorila vojni blok dovoljno veliki da odvrati Rusiju.

- Bez Ukrajine i Turske, Evropa neće imati sličnu vojsku kakvu ima Rusija. Sa Ukrajinom, Turskom, Norveškom i Velikom Britanijom, kontrolisaćete bezbednost na morima, a ne na jednom moru - zaključio je Zelenski. On je kazao da je siguran da će se Kijev jednog dana pridružiti Evropskoj uniji.