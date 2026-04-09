Svet

ZELENSKI BESAN KAO RIS: Tramp veruje Putinu, ignoriše dokaze da Moskva pomaže Iranu

В.Н.

09. 04. 2026. u 10:10

VLADIMIR Zelenski je rekao da su SAD ignorisale ubedljive dokaze da Rusija pomaže Iranu u napadu na američke baze na Bliskom istoku jer Vašington "veruje" ruskom lideru Vladimiru Putinu.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Dodao je da su ruski vojni sateliti fotografisali kritično važne objekte energetske infrastrukture u zemljama Zaliva i u Izraelu, kao i lokacije američkih vojnih baza širom regiona, i prosledili te podatke Iranu radi daljih napada.

"Javno sam to rekao. Da li smo čuli reakciju SAD prema Rusiji da moraju to da zaustave? Problem je što veruju Putinu. I to je šteta", rekao je Zelenski.

(Ukrajinska pravda)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

