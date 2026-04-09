ZELENSKI PUTINU PREDLOŽIO SASTANAK: Ruski predsednik mu rekao da može doći u Moskvu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski ponovo je predložio Vladimiru Putinu da se sastanu, ali ne u Moskvi.
- Spreman sam da se sastanem sa Putinom. Naravno, ne u Moskvi i ne u Kijevu. Ali ako je on spreman da se sastane sa mnom, mesta za to ima mnogo. Možemo naći takvo mesto na Bliskom istoku, u Evropi, u SAD — bilo gde - izjavio je on u intervjuu za jednu televiziju.
Zelenski se takođe ponovo ogradio od povlačenja ukrajinskih snaga sa teritorija Donbasa.
Pomoćnik predsednika Jurij Ušakov izjavio je da je Putin više puta rekao da Zelenski može doći u Moskvu ako je spreman za dijalog. Po rečima Ušakova, Rusija nikada nije odbijala kontakte sa Zelenskim, ali oni moraju biti dobro pripremljeni.
Portparol šefa države Dmitrij Peskov izjavio je da ukrajinske oružane snage moraju napustiti teritoriju Donbasa, što je važan uslov ruske strane.
(RIA Novosti)
