POGLEDAJTE VEŽBU OKLOPNIH JEDINICA: Gađanja iz modernizovanih tenkova (FOTO)

U OKLOPNIM jedinicama Vojske Srbije u toku je intenzivna obuka tenkovskih posada za borbenu upotrebu modernizovanih tenkova M-84 AS1/2, kojima je u ovom trenutku opremljen deo jedinica.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tenkisti ove nedelje na poligonu „Orešac“ realizuju taktička uvežbavanja i gađanja spregnutim mitraljezom iz mesta i u pokretu, u pripremi za složenije oblike obuke, taktičke vežbe i bojeva gađanja.

Komandir tenkovskog voda u 26. tenkovskom bataljonu potporučnik Marko Ilić kaže da je profesionalni sastav ovoj vrsti gađanja pristupio nakon intenzivne obuke u matičnoj jedinici.

— Uvođenjem ovog tenka u oklopne jedinice Vojske Srbije dobili smo veću vatrenu moć, poboljšali manevarske sposobnosti i oklopnu zaštitu oklopnih jedinica Vojske Srbije — rekao je potporučnik Ilić.

Modernizovani tenk M-84 AS1/2 je savremena borbena platforma, koja u odnosu na osnovnu verziju ima veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu. Usavršen je sistem za upravljanje vatrom i moto-tehnički deo, a posada ima bolji pregled bojišta.