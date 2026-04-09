NOVA NJEGOVA "TAMARA": Boris Novković slavi 40 godina karijere uz ovu kultnu pesmu (FOTO)
POP zvezda Boris Novković obeležava 40 godina karijere 23. aprila u Plavoj dvorani Sava centra.
Njegov bezvremenski hit „Kuda idu izgubljene devojke (Tamara)”, koji je prvi put osvojio publiku još 1986. godine, danas je dobio novo lice.
U saradnji sa mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem, poznatijim kao Manč, Boris donosi svež, energičan krosover koji spaja emociju starog hita sa savremenim urbanim zvukom. Ovaj neočekivani muzički spoj predstavlja snažan iskorak i potvrdu da prava umetnost ne poznaje vreme.
Nema sumnje da će ovaj hit biti pravo osveženje jer će dobiti potpuno novu dimenziju kroz moderne aranžmane i hrabre žanrovske eksperimente.
Posebnu pažnju privlači i vizuelni identitet projekta. Spot, iza kojeg stoji Sergej Seferović, donosi revolucionaran pristup, jer je u potpunosti kreiran uz pomoć veštačke inteligencije! Kroz upečatljivu vizuelnu naraciju, publika prati transformaciju Borisa Novkovića od 1986. godine do danas, pokazujući kako se legendarni kantautor menjao tokom decenija.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
POKAZALA NOVI IZGLED: Pevačica smršala više od 12 kilograma posle porođaja (FOTO)
09. 04. 2026. u 15:50
MOJ NOVI "RAJ": Pevač napravio neočekivani preokret i šokirao sve (FOTO)
08. 04. 2026. u 20:35
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
