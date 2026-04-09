NOVA NJEGOVA "TAMARA": Boris Novković slavi 40 godina karijere uz ovu kultnu pesmu (FOTO)

POP zvezda Boris Novković obeležava 40 godina karijere 23. aprila u Plavoj dvorani Sava centra.

Njegov bezvremenski hit „Kuda idu izgubljene devojke (Tamara)”, koji je prvi put osvojio publiku još 1986. godine, danas je dobio novo lice. Foto: Matea Smolčić Senčar

U saradnji sa mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem, poznatijim kao Manč, Boris donosi svež, energičan krosover koji spaja emociju starog hita sa savremenim urbanim zvukom. Ovaj neočekivani muzički spoj predstavlja snažan iskorak i potvrdu da prava umetnost ne poznaje vreme.

Nema sumnje da će ovaj hit biti pravo osveženje jer će dobiti potpuno novu dimenziju kroz moderne aranžmane i hrabre žanrovske eksperimente.

Posebnu pažnju privlači i vizuelni identitet projekta. Spot, iza kojeg stoji Sergej Seferović, donosi revolucionaran pristup, jer je u potpunosti kreiran uz pomoć veštačke inteligencije! Kroz upečatljivu vizuelnu naraciju, publika prati transformaciju Borisa Novkovića od 1986. godine do danas, pokazujući kako se legendarni kantautor menjao tokom decenija.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć