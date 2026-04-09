AVION SLETEO, PA SE ZAPALIO: Tragedija na pisti, dve osobe stradale

Танјуг

09. 04. 2026. u 07:59

DVE osobe su poginule u avionskoj nesreći na malom aerodromu kod grada Marana u Arizoni, saopštili su zvaničnici te američke savezne države.

Foto: Unsplash/Brice Cooper

Gradonačelnik Marane Džon Post je kazao da je avion sleteo sa piste i zapalio se, prenosi danas AP.

Portparol grada Vik Hatavej je saopštio da su u avionu bile dve osobe, i da njihov identitet nije poznat.

Policijska uprava Marene, koja se nalazi oko 32 severozapadno od Tusona, saopštila je da nije bilo drugih povređenih, i da nije bilo drugih letelica koje su učestvovale u nesreći na tom aerodromu.

Istragu o uzroku nesreće preuzeo je Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja.

