AVION SLETEO, PA SE ZAPALIO: Tragedija na pisti, dve osobe stradale
DVE osobe su poginule u avionskoj nesreći na malom aerodromu kod grada Marana u Arizoni, saopštili su zvaničnici te američke savezne države.
Gradonačelnik Marane Džon Post je kazao da je avion sleteo sa piste i zapalio se, prenosi danas AP.
Portparol grada Vik Hatavej je saopštio da su u avionu bile dve osobe, i da njihov identitet nije poznat.
Policijska uprava Marene, koja se nalazi oko 32 severozapadno od Tusona, saopštila je da nije bilo drugih povređenih, i da nije bilo drugih letelica koje su učestvovale u nesreći na tom aerodromu.
Istragu o uzroku nesreće preuzeo je Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja.
