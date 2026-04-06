AKSIOS TVRDI: Iran, SAD i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju

IRANSKI posrednici ulažu poslednje napore za uspostavljanje 45-dnevnog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama i pregovaraju o uslovima za potencijalni prekid neprijateljstava koji bi mogao da dovede do trajnog okončanja rata, tvrde četiri neimenovana američka i izraelska izvora upućena u situaciju.

Pozivajući se na ove anonimne izvore, američki portal Aksios prenosi danas da su šanse za postizanje delimičnog dogovora u narednih 48 sati veoma male.

Ovi poslednji pokušaji jedina su šansa da se spreči dramatična eskalacija rata koja bi uključivala masovne napade na iransku civilnu infrastrukturu i odmazdu protiv energetskih i vodovodnih objekata u državama Persijskog zaliva, ukazuje Aksios.

Desetodnevni rok koji je američki predsednik Donald Tramp dao Iranu ističe večeras, ali je on produžio rok za 20 sati i na svojoj mreži Istina objavio novi rok - utorak u 20.00 sati po američkom istočnom vremenu (ET).

Tramp je u nedelju rekao za Aksios da su SAD "u dubokim pregovorima sa Iranom" i da dogovor može biti postignut pre isteka njegovog roka u utorak.

- Postoji dobra šansa, ali ako ne sklope dogovor, razneću sve tamo - rekao je Tramp i zapretio da će uništiti vitalnu civilnu infrastrukturu ako ne bude dogovora sa vlastima u Teheranu.

Takvi napadi bi mogli da predstavljaju ratne zločine, a Iran je zapretio odmazdom napadima na infrastrukturu u Izraelu i u državama Persijskog zaliva.

Dva izvora Aksiosa tvrde da je spreman operativni plan za masovnu američko-izraelsku vazdušnu kampanju na iranske energetske objekate, ali ističu da je produženje Trampovog roka imalo za cilj da se pruži poslednja šansa za postizanje dogovora.

Pregovori se odvijaju preko pakistanskih, egipatskih i turskih posrednika, kao i putem tekstualnih poruka između Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je Trampova administracija Iranu dala nekoliko predloga u poslednjih nekoliko dana, ali da ih iranski zvaničnici do sada nisu prihvatili.

(Tanjug)

