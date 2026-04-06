PREGOVORI O UKRAJINI TRENUTNO NEMOGUĆI: Peskov objašnjava razloge
PREGOVARAČKI proces o Ukrajini trenutno je na pauzi, jer Sjedinjene Američke Države imaju mnogo drugih obaveza, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Što se tiče pregovaračkog procesa, da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugih poslova, jasno je i kojih, i u tom kontekstu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu - istakao je Peskov novinarima.
Napomenuo je da Kremlj nema pouzdane informacije o navodno planiranoj poseti specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera Kijevu posle Vaskrsa.
- Ne, nemamo pouzdane informacije da se takva poseta zaista planira. Čuli smo izjave predstavnika kijevskog režima da bi, navodno, to pitanje moglo biti na dnevnom redu – misli se na dolazak Vitkofa i Kušnera - pojasnio je portparol Kremlja.
(RT Balkan)
