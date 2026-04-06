Svet

PREGOVORI O UKRAJINI TRENUTNO NEMOGUĆI: Peskov objašnjava razloge

P. Đurđević

06. 04. 2026. u 14:16

PREGOVARAČKI proces o Ukrajini trenutno je na pauzi, jer Sjedinjene Američke Države imaju mnogo drugih obaveza, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Što se tiče pregovaračkog procesa, da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugih poslova, jasno je i kojih, i u tom kontekstu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu - istakao je Peskov novinarima.

Napomenuo je da Kremlj nema pouzdane informacije o navodno planiranoj poseti specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera Kijevu posle Vaskrsa.

- Ne, nemamo pouzdane informacije da se takva poseta zaista planira. Čuli smo izjave predstavnika kijevskog režima da bi, navodno, to pitanje moglo biti na dnevnom redu – misli se na dolazak Vitkofa i Kušnera - pojasnio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

