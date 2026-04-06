TURCI U PANICI: Grčka kupila od Izraela razorne raketne sisteme PULS

MINISTARSTVA odbrane Grčke i Izraela potpisala su danas u Atini sporazum o nabavci izraelskih raketnih artiljerijskih sistema PULS za grčku vojsku, vredan oko 758 miliona američkih dolara, saopštilo je izraelsko Ministarstvo odbrane.

Vrednost ugovora iznosi oko 2,3 milijarde izraelskih šekela, odnosno približno 757,8 miliona dolara, navodi Tajms of Izrael. Izraelsko Ministarstvo odbrane navelo je da je ovaj sporazum deo strategije za proširenje izvoza odbrambene industrije, sa ciljem jačanja kapaciteta izraelske vojske, unapređenja političkih ciljeva i podrške ekonomiji.

Sistem PULS, koji proizvodi izraelska kompanija Elbit, ima domet do 300 kilometara i, prema navodima zvaničnika, doprineće zaštiti severoistočne granice Grčke sa Turskom, kao i grčkih ostrva u Egejskom moru.

Sporazum predviđa i proizvodnju određenih komponenti u Grčkoj, a kako je saopšteno, realizacija ugovora trajaće četiri godine, nakon čega sledi desetogodišnji period podrške i održavanja.

Grčka i Izrael imaju razvijene ekonomske i diplomatske odnose, poslednjih godina održali su više zajedničkih vojnih vežbi, a u južnoj Grčkoj funkcioniše i centar za obuku pilota, pojašnjava izraelski portal.

Grčka takođe vodi pregovore sa Izraelom o razvoju protivvazdušnog i protivraketnog sistema vrednog oko tri milijarde evra.

(Tanjug)

