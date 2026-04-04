AGENTI SAD: Uhapsili dve rođake pokojnog Kasema Solejmanija

AMERIČKI savezni agenti uhapsili su dve rođake pokojnog iranskog vojnog komandanta Kasema Solejmanija, nakon što im je američki državni sekretar Marko Rubio ukinuo status rezidencijalnih stanovnika (LPR), saopštio je danas Stejt department.

Sestričina Solejmanija Hamideh Solejmani Afšar i njena ćerka sada se nalaze u pritvoru Službe za imigraciju i carinsku kontrolu Sjedinjenih Američkih Država, navedeno je u saopštenju, nakon što im je Rubio ukinuo zelene karte.

Stejt department u saopštenju navodi da je Afšar, prema medijskim izveštajima i objavama na društvenim mrežama, "otvoreni pristalica totalitarnog, terorističkog režima u Iranu".

Kako se dodaje, dok je živela u SAD, ona je promovisala propagandu iranskog režima, slavila napade na američke vojnike i vojne objekte na Bliskom istoku, hvalila novog vrhovnog vođu Irana, nazivala Ameriku "Velikim Sotonom" i izražavala nepokolebljivu podršku Revolucionarnoj gardi, organizaciji označenoj kao terorističkoj.

Stejt department navodi da je Afšar "širila ovu propagandu u korist iranskog terorističkog režima, dok je istovremeno uživala u luksuznom načinu života u Los Anđelesu, što potvrđuju njene česte objave na nedavno obrisanom Instagram nalogu".

Pored ukidanja LPR statusa Afšar i njenoj ćerki, njenom suprugu je takođe zabranjen ulazak u SAD.

Ranije ovog meseca, Rubio je takođe ukinuo pravni status Fatemeh Ardešir-Laridžani, ćerki bivšeg sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Alija Laridžanija, kao i njenom suprugu Sejedu Kalantaru Motamediju.

Ni Ardešir-Laridžani i Motamedi više nisu u Sjedinjenim Američkim Državama i zabranjen im je budući ulazak, navedneo je u saopštenju.

(Tanjug)

