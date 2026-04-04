POŽAR U BERLINU: Evakuisana stambena zgrada - 17 osoba povređeno

SEDAMNAEST osoba je povređeno u velikom požaru koji je rano jutros izbio u sedmospratnici u berlinskoj oblasti Nojkeln, saopštila je vatrogasna služba, objavio je "Špigel".

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Požar je izbio u prizemlju zgrade, a stan u kojem je izbio već je bio potpuno zahvaćen plamenom kada su stigle hitne službe. Ukupno je spaseno 27 ljudi - devet stepeništem, a 18 merdevinama.

Šesnaest osoba je lakše povređeno i zbrinuto na licu mesta, dok je jedna osoba prebačena u bolnicu zbog teških povreda. Požar je sada ugašen, ali su svi stanari zgrade evakuisani. Na intervenciji je bilo oko stotinu pripadnika hitnih službi, a u jednom trenutku je proglašen "incident sa masovnim žrtvama".

(Tanjug)

