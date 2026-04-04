VELIKI POŽAR NA DEPONIJI KOD TREBINJA: Vatra bukti uz magistralni put, na terenu oko 15 vatrogasaca sa 3 vozila
NA gradskoj deponiji "Obodina" kod Trebinja u Republici Srpskoj, uz magistralni put Trebinje - Herceg Novi danas je izbio je požar, a naselja i stanovništvo nisu ugroženi, saopštili su vatrogasci.
Trebinjski vatrogasci gase požar koji je večeras izbio na deponiji Obodina, a vatra ne ugrožava naselja i imovinu stanovništva, rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković, prenosI Srna.
On je dodao da je na terenu oko 15 vatrogasaca sa tri vozila, a u gašenju pomaže i Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastva, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Ekipe vatrogasaca sa vozilima, koje kontrolišu požar, ostaće tokom noći na tom terenu.
