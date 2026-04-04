Crna Gora

VELIKI POŽAR NA DEPONIJI KOD TREBINJA: Vatra bukti uz magistralni put, na terenu oko 15 vatrogasaca sa 3 vozila

В.Н.

04. 04. 2026. u 22:27

NA gradskoj deponiji "Obodina" kod Trebinja u Republici Srpskoj, uz magistralni put Trebinje - Herceg Novi danas je izbio je požar, a naselja i stanovništvo nisu ugroženi, saopštili su vatrogasci.

ВЕЛИКИ ПОЖАР НА ДЕПОНИЈИ КОД ТРЕБИЊА: Ватра букти уз магистрални пут, на терену око 15 ватрогасаца са 3 возила

Foto: Novosti

Trebinjski vatrogasci gase požar koji je večeras izbio na deponiji Obodina, a vatra ne ugrožava naselja i imovinu stanovništva, rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković, prenosI Srna.

On je dodao da je na terenu oko 15 vatrogasaca sa tri vozila, a u gašenju pomaže i Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastva, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ekipe vatrogasaca sa vozilima, koje kontrolišu požar, ostaće tokom noći na tom terenu.

 

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario
Crna Gora

0 2

MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario

PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević izneo je niz ozbiljnih optužbi na račun premijera Crne Gore Milojka Spajića i aktuelne Vlade, ocenjujući da je politički model na kojem počiva vlast kratkoročan, populistički i potencijalno opasan po javne finansije države.

04. 04. 2026. u 13:30

ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat
Crna Gora

0 0

ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat

Aktivni policijski službenik u Herceg Novom V.J. (42) inače iz Nikšića, uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo. Lišen je slobode i njegov brat A.J. (36), zbog sumnje da mu je pomagao. Njih su slobode lišili službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji sa policijom Pljevalja i Herceg Novog, uz podršku Odeljenja za borbu protiv korupcije i ekonomskog kriminala.

04. 04. 2026. u 11:33

Politika
Tenis
Fudbal