ZAMENIK premijera Ukrajine Tatjana Berežna izjavila je da 71 odsto Ukrajinaca čita sadržaje na ruskom jeziku.

Foto Tanjug/AP

Ona za to krivi odsustvo kvalitetne alternative na ukrajinskom i algoritme društvenih mreža.

Prema njenim rečima, tinejdžeri redovno gledaju video snimke i slušaju muziku na ruskom.

Vrhovna rada usvojila je zakon kojim se ruski jezik izuzima iz spiska jezika koji su zaštićeni u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim jezicima ili jezicima nacionalnih manjina.

U decembru 2023. godine, ukrajinski parlament je usvojio zakon o nacionalnim manjinama, koji ima za cilj da se udovolji zahtevima Evropske komisije, a kojim su pooštrena ograničenja u upotrebi ruskog jezika, dok su uvedeni značajni ustupci za jezike drugih nacionalnih manjina.

(sputnikportal.rs)

