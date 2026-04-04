RAZOČARENJE U KIJEVU: Više od 70 odsto građana prati sadržaje na ruskom
ZAMENIK premijera Ukrajine Tatjana Berežna izjavila je da 71 odsto Ukrajinaca čita sadržaje na ruskom jeziku.
Ona za to krivi odsustvo kvalitetne alternative na ukrajinskom i algoritme društvenih mreža.
Prema njenim rečima, tinejdžeri redovno gledaju video snimke i slušaju muziku na ruskom.
Vrhovna rada usvojila je zakon kojim se ruski jezik izuzima iz spiska jezika koji su zaštićeni u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim jezicima ili jezicima nacionalnih manjina.
U decembru 2023. godine, ukrajinski parlament je usvojio zakon o nacionalnim manjinama, koji ima za cilj da se udovolji zahtevima Evropske komisije, a kojim su pooštrena ograničenja u upotrebi ruskog jezika, dok su uvedeni značajni ustupci za jezike drugih nacionalnih manjina.
