RAZOČARENJE U KIJEVU: Više od 70 odsto građana prati sadržaje na ruskom

Предраг Стојковић
04. 04. 2026. u 21:45

ZAMENIK premijera Ukrajine Tatjana Berežna izjavila je da 71 odsto Ukrajinaca čita sadržaje na ruskom jeziku.

РАЗОЧАРЕЊЕ У КИЈЕВУ: Више од 70 одсто грађана прати садржаје на руском

Foto Tanjug/AP

Ona za to krivi odsustvo kvalitetne alternative na ukrajinskom i algoritme društvenih mreža.

Prema njenim rečima, tinejdžeri redovno gledaju video snimke i slušaju muziku na ruskom.

Vrhovna rada usvojila je zakon kojim se ruski jezik izuzima iz spiska jezika koji su zaštićeni u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim jezicima ili jezicima nacionalnih manjina.

U decembru 2023. godine, ukrajinski parlament je usvojio zakon o nacionalnim manjinama, koji ima za cilj da se udovolji zahtevima Evropske komisije, a kojim su pooštrena ograničenja u upotrebi ruskog jezika, dok su uvedeni značajni ustupci za jezike drugih nacionalnih manjina.

