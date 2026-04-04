HUTI NAPALI IZRAEL: Udari na aerodrom Ben Gurion i vitalne vojne lokacije
JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvršila napad usmeren na izraelski aerodrom Ben Gurion, kao i na „vitalne“ vojne lokacije na jugu Izraela.
U saopštenju koje je objavila televizija Al-Masira, povezana sa Hutima, jemenska grupa je navela da je napadu korišćena kasetna raketa i brojni dronovi, prenosi Al Džazira.
Izraelska vojska je ranije saopštila da je otkrila raketu lansiranu iz Jemena ka njenoj teritoriji i da su njeni odbrambeni sistemi aktivirani.
Izraelski mediji su izvestili da je raketa pala na otvorenom prostoru, bez žrtava ili štete.
(Tanjug)
