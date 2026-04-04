STOVARIŠTA PELETA U SRBIJI SNABDEVENA: Cene niže za 20 odsto nego u jeku sezone

PROFESOR Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić rekao je danas da su u ovom trenutku stovarišta peleta snabdevena i da fabrike rade, kao i da su cene sada niže za 20 odsto nego na vrhu sezone.

Glavonjić je naveo da za razliku od decembra i januara, sada nema ograničenja kupovine peleta na džak. Prema njegovim rečima, prodaja se odvija bez poteškoća, a s obzirom na to da je potražnja niža, došlo je do uspostavljanja tržišne ravnoteže.

Govoreći o cenama, rekao je da se one kreću od 36.000 do 38.000 dinara po toni i da su niže do 20 odsto nego zimus.

-Postoje stovarišta gde su cene i više od 40.000 dinara, ali radi se o manjem broju stovarišta. Očekujemo pad cena. Savet građanima je da se raspitaju pre kupovine i posete veći broj stovarišta, jer se razlikuju cene po nekoliko hiljada od istog proizvođača u različitim stovarištima, rekao je Glavonjić za RTS.

Istakao je da je početkom februara održan sastanak u Privrednoj komori Srbije gde se raspravljalo o merama za stabilizaciju situacije, a poseban segment razgovara predstavljao je set mera kako bi se sprečile visoke cene. Glavonjić je rekao da su tom prilikom doneta dva zaključka.

-Kao prvi zaključak je da bi trebalo pelet uvesti u robne rezerve kako bi se moglo brzo reagovati kad dođe do poremećaja. Ova mera je neophodna s obzirom na broj potrošača u poslednje vreme, rekao je on.

Kao druga mera predložen je vanredni nadzor tržišne inspekcije, oba zaključka poslata su nadležnim ministarstvima.

-Broj onih koji se greju na pelet raste u poslednje tri godine, a porastao je za 40.000 domaćinstava i sada je prešao 200.000 domaćinstava, kaže Glavonjić, a kao mogući razlog navodi podsticaje za zamenu ložišta.

(sputnikportal.rs)

