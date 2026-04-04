STOVARIŠTA PELETA U SRBIJI SNABDEVENA: Cene niže za 20 odsto nego u jeku sezone
PROFESOR Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić rekao je danas da su u ovom trenutku stovarišta peleta snabdevena i da fabrike rade, kao i da su cene sada niže za 20 odsto nego na vrhu sezone.
Glavonjić je naveo da za razliku od decembra i januara, sada nema ograničenja kupovine peleta na džak. Prema njegovim rečima, prodaja se odvija bez poteškoća, a s obzirom na to da je potražnja niža, došlo je do uspostavljanja tržišne ravnoteže.
Govoreći o cenama, rekao je da se one kreću od 36.000 do 38.000 dinara po toni i da su niže do 20 odsto nego zimus.
-Postoje stovarišta gde su cene i više od 40.000 dinara, ali radi se o manjem broju stovarišta. Očekujemo pad cena. Savet građanima je da se raspitaju pre kupovine i posete veći broj stovarišta, jer se razlikuju cene po nekoliko hiljada od istog proizvođača u različitim stovarištima, rekao je Glavonjić za RTS.
Istakao je da je početkom februara održan sastanak u Privrednoj komori Srbije gde se raspravljalo o merama za stabilizaciju situacije, a poseban segment razgovara predstavljao je set mera kako bi se sprečile visoke cene. Glavonjić je rekao da su tom prilikom doneta dva zaključka.
-Kao prvi zaključak je da bi trebalo pelet uvesti u robne rezerve kako bi se moglo brzo reagovati kad dođe do poremećaja. Ova mera je neophodna s obzirom na broj potrošača u poslednje vreme, rekao je on.
Kao druga mera predložen je vanredni nadzor tržišne inspekcije, oba zaključka poslata su nadležnim ministarstvima.
-Broj onih koji se greju na pelet raste u poslednje tri godine, a porastao je za 40.000 domaćinstava i sada je prešao 200.000 domaćinstava, kaže Glavonjić, a kao mogući razlog navodi podsticaje za zamenu ložišta.
(sputnikportal.rs)
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
