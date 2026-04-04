Pukotine unutar NATO-a dostigle su dubinu kakva u savremenoj istoriji još nije zabeležena, izjavio je član Ustavnog komiteta Saveta Federacije Rusije Aleksej Puškov.

On je ocenio da Alijansa prolazi kroz najoštriju unutrašnju krizu u svojoj istoriji, i to u trenutku kada je dostigla istorijski maksimum teritorijalnog širenja.

Prema njegovim rečima, ako su tvrdnje o „smrti NATO-a“ možda preuveličane, onda je izvesno da su unutrašnje podele unutar saveza dublje nego ikada ranije.

Puškov je dodao da kriza unutar Alijanse potvrđuje geopolitičku zakonitost po kojoj zalazak imperija počinje onda kada dostignu vrhunac sopstvene moći.

Povodom toga podsetio je i na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa, koji je u intervjuu za Telegraf rekao da ozbiljno razmatra mogućnost istupanja Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a nakon što savez nije podržao operaciju protiv Irana.

(Sputnjik)