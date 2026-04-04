"PUKOTINE U NATO-U DUBLJE SU NEGO IKADA U NOVIJOJ ISTORIJI": Puškov opleo po Alijansi
Pukotine unutar NATO-a dostigle su dubinu kakva u savremenoj istoriji još nije zabeležena, izjavio je član Ustavnog komiteta Saveta Federacije Rusije Aleksej Puškov.
On je ocenio da Alijansa prolazi kroz najoštriju unutrašnju krizu u svojoj istoriji, i to u trenutku kada je dostigla istorijski maksimum teritorijalnog širenja.
Prema njegovim rečima, ako su tvrdnje o „smrti NATO-a“ možda preuveličane, onda je izvesno da su unutrašnje podele unutar saveza dublje nego ikada ranije.
Puškov je dodao da kriza unutar Alijanse potvrđuje geopolitičku zakonitost po kojoj zalazak imperija počinje onda kada dostignu vrhunac sopstvene moći.
Povodom toga podsetio je i na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa, koji je u intervjuu za Telegraf rekao da ozbiljno razmatra mogućnost istupanja Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a nakon što savez nije podržao operaciju protiv Irana.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"GORI OD NATO" Medvedev: EU bi mogla da postane vojni savez neprijateljski prema Rusiji
03. 04. 2026. u 13:26
TRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO EVROPI: Birajte između Zelenskog i Teherana
02. 04. 2026. u 14:25
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)