PAPRENO SKUPA "OPERACIJA" "Blumberg": Evo koliko su SAD potrošle na rakete ispaljene u Iranu
POTROŠNjA krstarećih raketa za američke udare na Iran već je premašila njihove godišnje zalihe prenosi "Blumberg".
-SAD su, takođe, lansirale više od hiljadu raketa JASSM, od kojih svaka košta 1,5 miliona dolara, navodi se u tekstu.
Takođe, izveštaj ukazuje i da kompanija "Lokid Martin" može za godinu dana da proizvede samo 860 takvih projektila.
Ranije je portal "Intersept" objavio da bi troškovi Vašingtona za ovu vojnu operaciju mogli da dostignu trilione dolara, a da će taj račun plaćati unuci i praunici Amerikanaca.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
(MAPA) GDE ĆE IH SADA SAKRITI? Amerika u problemu nakon uništenja AVAKS-a
30. 03. 2026. u 22:11
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)