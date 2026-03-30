PAPRENO SKUPA "OPERACIJA" "Blumberg": Evo koliko su SAD potrošle na rakete ispaljene u Iranu

POTROŠNjA krstarećih raketa za američke udare na Iran već je premašila njihove godišnje zalihe prenosi "Blumberg".

-SAD su, takođe, lansirale više od hiljadu raketa JASSM, od kojih svaka košta 1,5 miliona dolara, navodi se u tekstu.

Takođe, izveštaj ukazuje i da kompanija "Lokid Martin" može za godinu dana da proizvede samo 860 takvih projektila.

Ranije je portal "Intersept" objavio da bi troškovi Vašingtona za ovu vojnu operaciju mogli da dostignu trilione dolara, a da će taj račun plaćati unuci i praunici Amerikanaca.

