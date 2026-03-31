Svet

VUK UGRIZAO ŽENU U HAMBURGU: Prvi dokumentovani napad u Nemačkoj

Танјуг

31. 03. 2026. u 10:26

VUK je ugrizao 65-godišnju ženu pored Ikee u Hamburgu, nakon čega je povređena prevezena u bolnicu, saopštila je danas nemačka policija.

ВУК УГРИЗАО ЖЕНУ У ХАМБУРГУ: Први документовани напад у Немачкој

Predrag Kostin

Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, preneo je "Bild".

Životinja je potom pobegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.

Vuk je smešten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini.

Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čoveka u Nemačkoj.

Prema navodima stručnjaka, vuk je verovatno proteran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim delovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte. 

Drugi pišu

Pročitajte više

Porez na sunce: Izdavanje stan na dan pod lupom nadležnih u BIH
Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo
FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore