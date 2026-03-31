VUK UGRIZAO ŽENU U HAMBURGU: Prvi dokumentovani napad u Nemačkoj
VUK je ugrizao 65-godišnju ženu pored Ikee u Hamburgu, nakon čega je povređena prevezena u bolnicu, saopštila je danas nemačka policija.
Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, preneo je "Bild".
Životinja je potom pobegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.
Vuk je smešten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini.
Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čoveka u Nemačkoj.
Prema navodima stručnjaka, vuk je verovatno proteran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim delovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte.
INFLACIJA U NEMAČKOJ: Novi cenovni pritisak koji menja sve
31. 03. 2026. u 08:34
VEST KOJA JE MNOGE OBRADOVALA: Propali gigant isplaćuje milione radnicima
30. 03. 2026. u 10:52
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
