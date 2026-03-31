SRBIJA JE OVO ČEKALA SEDAM GODINA! Paunovićevi "orlovi" napadaju Arabiju s posebnim motivom!

31. 03. 2026. u 11:06

Utakmica se igra u Bačkoj Topoli.

FOTO: FSS

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Saudijsku Arabiju od 18 časova na stadionu TSC arena u prijateljskoj utakmici.

Revijalni Meč u Bačkoj Topoli biće prvi za "orlove", posle sedam godina, kako će igrati pred svojim navijačima, a da nisu kvalifikacije za Mundijal, Evropsko prvenstvo ili Liga nacija.

Kruševački stadion "Mladost", na kome igra superligaš Napredak, bio je domaćin poslednjeg prijateljskog duela koji je održan 2019. godine, kada je gostovao Paragvaj.

Četa tadašnjeg selektora Ljubiše Tumbakovića trijumfovala je sa čovekom više na terenu, pogotkom u 90. minutu.

Na centaršut Milana Rodića, strelac je bio kapiten ove generacije Aleksandar Mitrović, koji će i večeras sa trakom oko ruke izvesti saigrače na teren.

Biće to njegova 105 utakmica u nacionalnom timu.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida 

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

