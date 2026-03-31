Svet

DIVLJAJU CENE U REGIONU: Novo poskupljenje goriva

V.N.

31. 03. 2026. u 10:32

GLOBALNE cene nafte su u porastu od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

ДИВЉАЈУ ЦЕНЕ У РЕГИОНУ: Ново поскупљење горива

Foto: Tanjug

Litar benzina u Sarajevu jutros je dostigao cenu od 3 KM (1,46 evra) za litar na jednoj benzinskoj pumpi, pa se rast očekuje i na ostalima, javlja portal Klix.

Benzin 95 kreće se od 2,55 KM do 3 KM, a dizel od 3,35 KM do 3,60 KM.

Globalne cene nafte su u porastu od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Cena Brent barela nafte (pretežno korištena u Evropi i Aziji) juče je iznosila oko 107 dolara, podseća portal.

(Alo)

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija