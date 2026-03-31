MEGAPREOKRET! Partizan prodao Kostića, ali...! Pojavile se najnovije informacije!

31. 03. 2026. u 11:27

U Humskoj zadovoljno trljaju ruke.

МЕГАПРЕОКРЕТ! Партизан продао Костића, али...! Појавиле се најновије информације!

Fudbalski klub Partizan postigao je dogovor italijanskim Milanom oko transfera talentovanog napadača Andreja Kostića.

Prema dogovoru dve strane, ukupna vrednost transfera iznosi do 8 miliona evra. Srpski vicešampion će odmah prihodovati 3,5 miliona evra, dok je dodatnih 4,5 miliona predviđeno kroz ostvarivanje bonusa. Takođe, "parnom valjku" pripada i 10 odsto od naredne prodaje crnogorskog reprezentativca.

Ono što posebno može da raduje trenera Srđana Blagojevića jeste činjenica da će Andrej Kostić ostati stanovnik Humske u FK Partizan do juna, pa će stručni štab moći da računa na njega do kraja tekuće sezone.

Već je poznato da Kostić dolazi u Milan Futuro i da će od 1. jula kroz razvojni tim morati da se izbori za mesto među seniorima.

Ovaj 19-godišnjak je na početku ove sezone stigao u Partizan iz Budućnosti za 900.000 evra i to se pokazalo kao odličan potez crno-belih.

Andrej je za "parni valjak" odigrao 27 utakmica, postigao 10 golova i jednom bio asistent.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Tenis

0 1

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama