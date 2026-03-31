MEGAPREOKRET! Partizan prodao Kostića, ali...! Pojavile se najnovije informacije!
U Humskoj zadovoljno trljaju ruke.
Fudbalski klub Partizan postigao je dogovor italijanskim Milanom oko transfera talentovanog napadača Andreja Kostića.
Prema dogovoru dve strane, ukupna vrednost transfera iznosi do 8 miliona evra. Srpski vicešampion će odmah prihodovati 3,5 miliona evra, dok je dodatnih 4,5 miliona predviđeno kroz ostvarivanje bonusa. Takođe, "parnom valjku" pripada i 10 odsto od naredne prodaje crnogorskog reprezentativca.
Ono što posebno može da raduje trenera Srđana Blagojevića jeste činjenica da će Andrej Kostić ostati stanovnik Humske u FK Partizan do juna, pa će stručni štab moći da računa na njega do kraja tekuće sezone.
Već je poznato da Kostić dolazi u Milan Futuro i da će od 1. jula kroz razvojni tim morati da se izbori za mesto među seniorima.
Ovaj 19-godišnjak je na početku ove sezone stigao u Partizan iz Budućnosti za 900.000 evra i to se pokazalo kao odličan potez crno-belih.
Andrej je za "parni valjak" odigrao 27 utakmica, postigao 10 golova i jednom bio asistent.
Preporučujemo
Komentari (0)