DEVET MEDALJA ZA SRBIJU: Veliki uspeh naših đaka na STEMKO olimpijadi iz prirodnih nauka u Singapuru

DOK su se u Singapuru, jednom od svetskih centara znanja i inovacija, ukrštale ideje najtalentovanijih mladih umova planete, ime Srbije zasijalo je punim sjajem. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz fizike, hemije i biologije, održanoj od 25. do 29. marta, naši učenici su briljirali među vršnjacima iz više od 50 zemalja. Rezultat koji su ostvarili govori sam za sebe: devet medalja - dva zlata, dva srebra i pet bronzi, uz čak sedam pohvala.

U našem timu bilo je 16 đaka, a u samom vrhu našli su se maturant Matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, koji je osvojio zlatnu medalju iz fizike i poneo titulu apsolutnog pobednika u kategoriji učenika trećeg i četvrtog razreda srednjih škola, kao i Tamara Berksel, iz Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada i polaznica Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla". Ona je osvojila zlato iz hemije i takođe postala apsolutna pobednica u svojoj oblasti.

Srebrne medalje osvojili su polaznici centra - Katarina Jakovljević iz hemije i Petar Tolimir iz fizike, dok su bronzana odličja pripala Mari Stanišić (hemija), Maši Stošić, Marku Dendi i Relji Dragojloviću (fizika), kao i Iskri Gnjidić iz biologije. Uz to, značajan broj učenika poneo je i pohvale - Marko Birovljev, Milica Milićević, Lazar Alempić i Aleksandar Vukojević iz fizike, dok su među osnovcima Stepan Zaharov, Vjačeslav Kostin i Milan Stanišić nagrađeni za izuzetna postignuća iz oblasti nauke. Važnu ulogu u ovom uspehu imale su i mentorke tima, nastavnice Matematičke gimnazije Ivana Milošević i Bojana Matić, koje su svojim znanjem, iskustvom i posvećenošću usmeravale učenike ka vrhunskim rezultatima.

Meri se i istraživački duh - PROGRAM STEMKO inspirisan je obrazovnim sistemom Singapura, jednim od najuspešnijih u svetu kada je reč o nauci i matematici - objašnjava Nikola Srzentić. - Ovaj model učenja zasniva se na dubokom razumevanju gradiva, njegovoj primeni i analizi, uz naglasak na aktivno učenje i istraživački duh. Integracijom takvih metoda, učenicima se pruža prilika da razviju znanja i veštine koje su ključne za svet koji se ubrzano menja i sve više oslanja na tehnologiju.

Kako objašnjava Nikola Srzentić iz Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", put do finala u Singapuru bio je sve, samo ne lak.

- Prethodila su mu dva kvalifikaciona kruga onlajn takmičenja, kroz koja su prolazili samo najuspešniji učenici - navodi Srzentić. - U finalu su se takmičari suočili sa testovima koji su sadržali po 30 pitanja, uz vremensko ograničenje od jednog sata, a zadaci su bili na zaokruživanje osmišljeni tako da proveravaju ne samo znanje, već i sposobnost njegove primene u konkretnim situacijama. Takmičenje za osnovce obuhvatalo je oblast science, odnosno sadržaje koji povezuju prirodu i društvo sa osnovama biologije i hemije.

Srzentić ističe sličnost takmičenja sa PISA testiranjem, gde je fokus na praktičnu primenu znanja, umesto pukog reprodukovanja činjenica, jer su učenici morali da analiziraju, povezuju i zaključuju. To je pristup koji sve više dobija na značaju u savremenom obrazovanju, jer razvija kritičko mišljenje i sposobnost rešavanja problema.