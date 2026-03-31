NIKUDA BEZ KIŠOBRANA: Sutra tokom dana smena oblaka i sunca
NA severu Srbije i u Timočkoj Krajini će u sredu, 1. aprila, biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ostalim krajevima Srbije očekuje se oblačno vreme, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uslediće uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni.
Jutarnja temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije vreme. Duvaće slab i umeren, severoistočni vetar.
Najniža temperatura biće oko 5 stepeni, a najviša dnevna oko 13. U četvrtak (2. aprila) i petak (3. aprila) očekuje se oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz količinu padavina južnije od Save i Dunava od 25 do 50 mm za 48 sati, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a biće krajeva u kojima će se zadržati suvo vreme.
U petak (3. aprila) u drugom delu dana uslediće prestanak padavina i delimično razvedravanje. Oblačnost i padavine zadržaće se u subotu (4. aprila) još samo ujutru i pre podne na istoku i jugu Srbije dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano i malo toplije.
Tokom dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji, pa će od nedelje (5. aprila) biti pretežno sunčano i osetno toplije vreme.
