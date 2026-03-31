Politika

ĐOKIĆ U REKTORATU ZATEČEN SA AMBASADOROM BELGIJE: Evo šta se dešavalo u zgradi kada je ušla policija (VIDEO)

В.Н.

31. 03. 2026. u 11:34

DOK mu studenti ginu na fakultetima, Đokić prima ambasadore i obilazi strane Vlade

Foto: Printscreen

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Rektor Vladan Đokić u trenucima kada je UKP ušao u prostorije Rektorata, imao je posetu ambasadora Belgije. 

Šta rektor radi dok mu ginu studenti po fakultetima?! Prima ambasadore, obilazi ambasade, putuje i obilazi strane vlade. Pa šta si ti, Đokiću?

Podsetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

REKTORAT ILI TERORISTIČKA BAZA?! Pogledajte šta su pripadnici UKP pronašli u zgradi (FOTO)

POGLEDAJTE: Pripadnici UKP ušli u Rektorat (VIDEO)

