RUSKA vojska je oslobodila Novoosinovo u Harkovskoj oblasti i Lugovsko u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 265 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila i devet automobila. Uništena su dva radarska sistema za kontrabaterijsku borbu, jedna stanica za radio-elektronsku borbu, skladište municije i pet skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 190 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, 24 automobila, tri artiljerijska oruđa i jedan radar za kontrabaterijsku borbu. Uništeno je skladište municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 155 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, 14 automobila, šest artiljerijskih oruđa, uključujući dva zapadne proizvodnje, i tri stanice za radio-elektronsku borbu. Uništena su dva skladišta municije i pet skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 415 vojnika i uništile jedan tenk, pet borbenih oklopnih vozila, 17 automobila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 275 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, sedam automobila, jedno artiljerijsko oruđe i skladište materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 60 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 12 automobila, dve stanice radio-elektronske borbe i dva skladišta materijalnih sredstava.

Sistemi PVO oborili su pet vođenih avio-bombi, tri vođene rakete dugog dometa "neptun" i 312 bespilotnih letelica.

BITKA U HERSONU

Ruske snage osujećuju pokušaje Oružanih snaga Ukrajine da stvore pretnju na pojedinim delovima fronta u Hersonskoj oblasti, izjavio je guverner te oblasti Vladimir Saljdo u intervjuu za RIA Novosti.

-Neprijatelj nastavlja da ispituje situaciju, vrši izviđanje i koristi dronove... Naši vojnici u tim uslovima deluju veoma stručno. Borci jedinica grupe trupa 'Dnjepar' drže situaciju pod kontrolom, blagovremeno otkrivaju aktivnosti protivnika, osujećuju njegove planove i uništavaju tehniku, komandna mesta i posade bespilotnih letelica, rekao je on.

Prema rečima čelnika Hersonske oblasti, reč je o teškom, svakodnevnom poslu koji zahteva izdržljivost, preciznost i visok nivo profesionalizma.

-I naši momci se s time nose dostojanstveno, naglasio je guverner.

Hersonska oblast je postala deo Rusije u septembru 2022. godine nakon referenduma. Kijevski režim ne priznaje njegovu legitimnost, dok Oružane snage Ukrajine kontrolišu desnu obalu Dnjepra, uključujući grad Herson.

