BOMBA IZ LJUBLJANE! SRBIN ŽELI DA SLOVENIJA NAPUSTI NATO: Predsednik parlamenta Stevanović traži referendum o izlasku iz Alijanse
PREDSEDNIK slovenačkog parlamenta, Zoran Stevanović, rekao je u intervjuu za RTV Slovenija da njegova stranka Resni.ca podržava referendum o izlasku iz Severnoatlantskog saveza.
Zoran Stevanović, slovenački političar srpskog porekla koji je prošlog petka izabran za predsednika parlamenta te zemlje, dao je intervju za Prvi program radija RTV Slovenije u kojem je goviorio o formiranju nove vlade, ali i o referendumu za izlazak Ljubljane iz NATO.
Na sajtu slovenačkog javnog medijskog servisa navodi se da je, u vezi s formiranjem nove vlade, Stevanović još jednom potvrdio da će stranka Resni.ca (resnica je istina na slovenačkom, prim. nov.) podržati kandidata za mandatara koji će se uskladiti sa programskim stavovima partije čiji je on lider.
Na pitanje o kojim tačkama programa bi bio spreman na kompromise, a o kojima ne bi, Stevanović je odgovorio da su glavni prioriteti, od kojih neće odstupati, borba protiv korupcije i to da više neće biti "nedodirljivih" u Sloveniji za organe reda, kao i stvaranje prijatnog poreskog okruženja.
Stevanović je u intervjuu kazao da u njegovoj stranci podržavaju referendum o izlasku Slovenije iz NATO, dok je u vezi sa referendumom o izlasku iz EU rekao da takvo izjašnjavanje neće biti pozitivno primljeno u narodu, navevši i razlog.
- Imamo znatno više koristi od EU nego štete - naveo je Stevanović, ali i dodao da "Ljubljana treba da se vrati kao glavno mesto odlučivanja u vezi sa Slovenijom, te da to ne sme da bude Brisel".
U vezi s izlaskom Slovenije iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO), što je bilo je predizborno obećanje stranke Resni.ca, Stevanović je poručio da on i njegova stranka nameravaju da ispune sva obećanja koja su dali u kampanji, pa će se zalagati i za izlazak iz SZO.
(Kurir)
