SUTRA SASTANAK EVROPSKIH MINISTARA ENERGETIKE: Očekuju se predlozi za nove mere o nafti i gasu

MINISTRI energetike Evropske unije održaće razgovore u utorak kako bi koordinisali svoj odgovor na poremećaje na tržištima nafte i gasa izazvane ratom u Iranu, pokazuje interni dokument EU.

Jaka zavisnost Evrope od energetskog uvoza ostavila je kontinent izloženim rastućim cenama otkako je ključna pomorska ruta, moreuz Ormuz, praktično zatvorena, a Teheran počeo da napada energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku.

Cene gasa u Evropi skočile su više od 70% od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara.

Ministrima je u dokumentu EU predloženo da "navedu koje konkretne mere bi mogle biti preduzete kako bi se u koordinisanom maniru odgovorilo na zaoštravanje tržišta nafte i gasa".

- I dalje je važno izbegavati nekoordinisane i fragmentovane nacionalne odgovore i narušavajuće signale tržištu - dodaje se u dokumentu.

Dokument navodi da ministri treba da usmere napore na punjenje gasnih skladišta za narednu zimu, stabilizaciju tržišta naftnih derivata i obezbeđivanje ovih snabdevanja.

EU ističe da su njene zalihe nafte i gasa kratkoročno sigurne, pošto su glavni dobavljači bloka Norveška i Sjedinjene Države, a ne proizvođači direktno pogođeni napadima i obustavama proizvodnje na Bliskom istoku.

(Rojters)