Svet

"BIĆE USPOSTAVLJEN NOVI REŽIM": Iran planira uvođenje tranzitnih taksi za prolaz kroz Ormuski moreuz

В. Н.

30. 03. 2026. u 09:56

IRANSKI parlament planira da uspostavi novi režim u Ormuskom moreuzu, prema kojem će Iran osigurati bezbednost i naplaćivati tranzitne takse, izjavio je Alaedin Borudžerdi, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku.

БИЋЕ УСПОСТАВЉЕН НОВИ РЕЖИМ: Иран планира увођење транзитних такси за пролаз кроз Ормуски мореуз

Foto: Profimedia

- Prema odobrenju parlamenta, u moreuzu će biti uspostavljen novi režim - citirao je Borudžerdijeve reči iranski državni emiter.

Član parlamenta je napomenuo da brodovima neće biti dodeljena prava tranzita kroz

Ormuski moreuz bez dozvole Irana.

Islamska Republika će osigurati bezbednost brodova i naplaćivati tranzitne takse.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

