"BIĆE USPOSTAVLJEN NOVI REŽIM": Iran planira uvođenje tranzitnih taksi za prolaz kroz Ormuski moreuz
IRANSKI parlament planira da uspostavi novi režim u Ormuskom moreuzu, prema kojem će Iran osigurati bezbednost i naplaćivati tranzitne takse, izjavio je Alaedin Borudžerdi, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku.
- Prema odobrenju parlamenta, u moreuzu će biti uspostavljen novi režim - citirao je Borudžerdijeve reči iranski državni emiter.
Član parlamenta je napomenuo da brodovima neće biti dodeljena prava tranzita kroz
Ormuski moreuz bez dozvole Irana.
Islamska Republika će osigurati bezbednost brodova i naplaćivati tranzitne takse.
(Sputnjik)
