Svet

"RUSIJA IRANU DALA SATELITSKE SNIMKE": Zelenski okrivio Moskvu za uništenje američkih baza

29. 03. 2026. u 18:48

UKRAJINSKI predsednik Volodmir Zelenski optužio je Moskvu da pomaže Teheranu u ciljanju američkih vojnih objekata na Bliskom istoku.

РУСИЈА ИРАНУ ДАЛА САТЕЛИТСКЕ СНИМКЕ: Зеленски окривио Москву за уништење америчких база

Foto: Profimedia

 - Jutros sam obavešten da su američki vojni objekti na Bliskom istoku i u Zalivskom regionu fotografisani ruskim satelitima u interesu Irana - napisao je Zelenski u objavi na X-u kasno u subotu, pa je dodao: „25. marta su snimili bazu Princ Sultan", prenosi Politiko. 

Moskva je takođe napravila satelitske snimke zajedničkog američko-britanskog vojnog objekta u Indijskom okeanu, kao i Međunarodnog aerodroma u  i delova infrastrukture naftnog polja Grejter Burgan ojl fild, napisao je Zelenski. Rusija je takođe podelila slike nekoliko baza i naftnih polja u Turskoj i Kataru - dodao je ukrajinski predsednik.

Kremlj je demantovao da deli obaveštajne podatke.

(Politiko)

BONUS VIDEO:

Kako Ruska tehnologija menja pravila igre na Bliskom Istoku? (ANALIZA)

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)