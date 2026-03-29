"RUSIJA IRANU DALA SATELITSKE SNIMKE": Zelenski okrivio Moskvu za uništenje američkih baza

UKRAJINSKI predsednik Volodmir Zelenski optužio je Moskvu da pomaže Teheranu u ciljanju američkih vojnih objekata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia

- Jutros sam obavešten da su američki vojni objekti na Bliskom istoku i u Zalivskom regionu fotografisani ruskim satelitima u interesu Irana - napisao je Zelenski u objavi na X-u kasno u subotu, pa je dodao: „25. marta su snimili bazu Princ Sultan", prenosi Politiko.

Moskva je takođe napravila satelitske snimke zajedničkog američko-britanskog vojnog objekta u Indijskom okeanu, kao i Međunarodnog aerodroma u i delova infrastrukture naftnog polja Grejter Burgan ojl fild, napisao je Zelenski. Rusija je takođe podelila slike nekoliko baza i naftnih polja u Turskoj i Kataru - dodao je ukrajinski predsednik.

Kremlj je demantovao da deli obaveštajne podatke.

(Politiko)

BONUS VIDEO:

