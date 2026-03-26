TRAMP O POTEZIMA IRANA: Plaše se to da priznaju, jer misle da će ih ubiti njihov narod...
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran želi da pregovara o mirovnom sporazumu, ali da iranski zvaničnici to javno negiraju iz straha od reakcije sopstvene strane.
Govoreći na večeri za republikanske članove Kongresa, Tramp je rekao da Teheran, prema njegovim rečima, zapravo želi da postigne dogovor, ali da se pregovarači plaše da to otvoreno priznaju, preneo je CBS.
- Oni pregovaraju i toliko žele da postignu dogovor. Ali se plaše da to kažu, jer misle da će ih ubiti njihov sopstveni narod - rekao je Tramp.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Komentari (0)