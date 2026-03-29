RAKETA RAZNELA SEDIŠTE KATARSKE TELEVIZIJE: Izrael izveo još jedan jeziv napad na novinare (VIDEO)
KATARSKA televizija Al Arabi objavila je danas da je raketa pogodila njeno sedište u glavnom gradu Irana Teheranu.
- Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije Al Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo - navela je stanica u objavi na društvenoj mreži Iks.
U snimku koji je objavljen uz vest prikazani su razbijeni prozori i uništena oprema. Ispred zgrade, ulice su prekrivene ruševinama, a oštećene su i okolne zgrade i automobili.
Podsetimo, u Libanu je takođe izvršen napad na novinare, sa smrtnih ishodom troje ljudi, a za neke od njih Tel Aviv navodi da su bili pripadnici Hezbolaha.
SAD I IZRAEL GAĐALI IRAK: Ciljevi bili objekti paravojnih snaga (VIDEO)
29. 03. 2026. u 10:45
ORGANIZOVANI JEVREJSKI TERORIZAM: Nekažnjeno ubijanje Palestinaca na Zapadnoj obali
28. 03. 2026. u 22:27
GENERAL DEFRIN: Izreal za nekoliko dana završava ciljanje kritične iranske vojne industrije
28. 03. 2026. u 22:45
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
