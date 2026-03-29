RAKETA RAZNELA SEDIŠTE KATARSKE TELEVIZIJE: Izrael izveo još jedan jeziv napad na novinare (VIDEO)

KATARSKA televizija Al Arabi objavila je danas da je raketa pogodila njeno sedište u glavnom gradu Irana Teheranu.

- Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije Al Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo - navela je stanica u objavi na društvenoj mreži Iks.

#مباشر │ صاروخ يصطدم بالمبنى الذي يضم مكتب التلفزيون العربي في طهران.. تغطية خاصة

https://t.co/UTC8JS4wAr — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2026

U snimku koji je objavljen uz vest prikazani su razbijeni prozori i uništena oprema. Ispred zgrade, ulice su prekrivene ruševinama, a oštećene su i okolne zgrade i automobili.

Podsetimo, u Libanu je takođe izvršen napad na novinare, sa smrtnih ishodom troje ljudi, a za neke od njih Tel Aviv navodi da su bili pripadnici Hezbolaha.

