Svet

RAKETA RAZNELA SEDIŠTE KATARSKE TELEVIZIJE: Izrael izveo još jedan jeziv napad na novinare (VIDEO)

29. 03. 2026. u 10:46

KATARSKA televizija Al Arabi objavila je danas da je raketa pogodila njeno sedište u glavnom gradu Irana Teheranu.

Foto: Tanjug/Vahid Salemi (STF)

 - Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije Al Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo - navela je stanica u objavi na društvenoj mreži Iks.

U snimku koji je objavljen uz vest prikazani su razbijeni prozori i uništena oprema. Ispred zgrade, ulice su prekrivene ruševinama, a oštećene su i okolne zgrade i automobili.

Podsetimo, u Libanu je takođe izvršen napad na novinare, sa smrtnih ishodom troje ljudi, a za neke od njih Tel Aviv navodi da su bili pripadnici Hezbolaha. 

BONUS VIDEO: SAD POSTAVILE ULTIMATUM: Iran ima samo 10 DANA!

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

