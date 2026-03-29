SAD I IZRAEL GAĐALI IRAK: Ciljevi bili objekti paravojnih snaga (VIDEO)

U AMERIČKO-izraelskim vazdušnim napadima gađani su objekti paravojnih iračkih Narodnih mobilizacionih snaga (PMF) na dve lokacije, saopštila je iračka policija.

Izvor iz iračke policije rekao je za Al Džaziru da je u vazdušnom napadu pogođena lokacija Narodnih mobilizacionih snaga u oblasti Rašidija u Mosulu, na severu Iraka.

Airstrikes by American A-10s just leveled the 14th Brigade of the Iranian-backed PMF in ar-Rashidiya, Mosul governorate of Iraq. pic.twitter.com/52qmwy79Ss — Woofers (@NotWoofers) March 29, 2026

PMF je saopštio da je u još jednom vazdušnom napadu gađano jedno od njihovih sedišta u okrugu Tuz Kurmatu u provinciji Salah ad-Din.

Iako su formalno i pravno deo iračkih oružanih snaga i direktno odgovorni premijeru te zemlje, lideri PMF-a, koji se sastoji od više od 60 uglavnom šiitskih naoružanih frakcija, deluju nezavisno od državne kontrole i u praksi odgovaraju vrhovnom vođi Irana.

