SAD I IZRAEL GAĐALI IRAK: Ciljevi bili objekti paravojnih snaga (VIDEO)

P. Đurđević

29. 03. 2026. u 10:45

U AMERIČKO-izraelskim vazdušnim napadima gađani su objekti paravojnih iračkih Narodnih mobilizacionih snaga (PMF) na dve lokacije, saopštila je iračka policija.

САД И ИЗРАЕЛ ГАЂАЛИ ИРАК: Циљеви били објекти паравојних снага (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@NotWoofers

Izvor iz iračke policije rekao je za Al Džaziru da je u vazdušnom napadu pogođena lokacija Narodnih mobilizacionih snaga u oblasti Rašidija u Mosulu, na severu Iraka.

PMF je saopštio da je u još jednom vazdušnom napadu gađano jedno od njihovih sedišta u okrugu Tuz Kurmatu u provinciji Salah ad-Din.

Iako su formalno i pravno deo iračkih oružanih snaga i direktno odgovorni premijeru te zemlje, lideri PMF-a, koji se sastoji od više od 60 uglavnom šiitskih naoružanih frakcija, deluju nezavisno od državne kontrole i u praksi odgovaraju vrhovnom vođi Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

