Svet

ZEMLJOTRES POGODIO SVETU GORU! Serija potresa u samo nekoliko sati

V.N.

26. 03. 2026. u 06:47

EPICENTAR zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.

Foto: Novosti

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osetio i u Solunu. Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, usledila su i tri slabija.

Predsednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažnjivo prati. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Preporučujemo

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

