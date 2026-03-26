ZEMLJOTRES POGODIO SVETU GORU! Serija potresa u samo nekoliko sati

EPICENTAR zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osetio i u Solunu. Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, usledila su i tri slabija.

Predsednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažnjivo prati. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

