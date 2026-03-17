UBIJEN ALI LARIDŽANI: Haos u Iranu - Oglasio se Izrael (FOTO)
IZRAEL je sinoć u vazdušnom napadu ubio šefa iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija, potvrdio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.
Laridžani je bio de fakto lider Irana od od ubistva vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, kao i komandanta paravojnih snaga Basidž Golamrezu Sulejmanija, izjavio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su u noćnom napadu u Iranu ubile komandanta Sulejmanija, njegovog zamenika i druge visoke zvaničnike, dok se još ispituju rezultati napada na iranskog zvaničnika Alija Laridžanija i lidera Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija.
Uskoro opširnije
Komentari (0)