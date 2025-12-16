Ostali sportovi

KARATE TURNIR „NOĆ ŠAMPIONA“: Druga mesta za mlade talente KK „Knez Lazar“ iz Ćuprije (FOTO)

Зорана Рашић
16. 12. 2025. u 11:17

NAJMLAĐI članovi Karate kluba „Knez Lazar“ iz grada na Moravi ne prestaju da postižu odlične rezultate na takmičenjima širom Srbije, pokazujući da su buduće srpske nade u ovom sportu.

Foto: Fejsbuk/Sportski savez Ćuprije

Zablistali su tako i na karate turniru “Noć šampiona“, održanom u Mladenovcu, u organizaciji Karate saveza Beograda i KK „Mladenovac“.

U pojedinačnoj konkurenciji u katama Helena Petković je osvojila drugo mesto, a Ognjen Jovanović i Andrija Simonović – dva treća.

Foto: Fejsbuk/Sportski savez Ćuprije

U pojedinačnim borbama Ljubica Mitrović turnir je završila kao trećeplasirana u svojoj kategoriji.

