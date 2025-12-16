KARATE TURNIR „NOĆ ŠAMPIONA“: Druga mesta za mlade talente KK „Knez Lazar“ iz Ćuprije (FOTO)
NAJMLAĐI članovi Karate kluba „Knez Lazar“ iz grada na Moravi ne prestaju da postižu odlične rezultate na takmičenjima širom Srbije, pokazujući da su buduće srpske nade u ovom sportu.
Zablistali su tako i na karate turniru “Noć šampiona“, održanom u Mladenovcu, u organizaciji Karate saveza Beograda i KK „Mladenovac“.
U pojedinačnoj konkurenciji u katama Helena Petković je osvojila drugo mesto, a Ognjen Jovanović i Andrija Simonović – dva treća.
U pojedinačnim borbama Ljubica Mitrović turnir je završila kao trećeplasirana u svojoj kategoriji.
