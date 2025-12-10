ORBAN ODBIO: Nećemo prihvatiti dogovoreni mehanizam solidarnosti u EU

MAĐARSKA neće primeniti dogovoreni mehanizam solidarnosti u Evropskoj uniji i neće prihvatiti "nijednog migranta", rekao je u sredu visoki vladin zvaničnik, objavili su mađarski mediji.

Foto: AP

Gergelj Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera, dao je ove izjave na konferenciji za novinare u Budimpešti, ponavljajući dugogodišnje protivljenje desničarske vlade migracionoj politici Evropske unije.

Ministri unutrašnjih poslova i pravde EU postigli su u ponedeljak dogovor o takozvanom mehanizmu solidarnosti koji podrazumeva sistem za raspodelu migranata među državama članicama EU. Plan predviđa da zemlje koje ne žele da prime izbeglice mogu umesto toga da pruže finansijske doprinose ili materijalnu podršku. Pakt bi trebalo da stupi na snagu u junu 2026. godine.

Guljaš: Mađarska neće primeniti pakt o migraciji

- Nećemo primeniti pakt o migraciji - rekao je Guljaš, dodajući da EU "nema ovlašćenje da odlučuje sa kim Mađari treba da žive". Podsetio je na referendum iz 2016. godine na kojem su glasači odbacili ono što je vlada opisala kao prisilnu raspodelu migranata od strane EU. Međutim, izlaznost je bila ispod 50 procenata potrebnih da bi rezultat referenduma bio validan.

Referendum je održan godinu dana nakon vrhunca izbegličke krize 2015. godine, tokom koje je Mađarska postavila bodljikavu žicu duž svojih granica sa Srbijom i Hrvatskom kako bi blokirala migracije preko balkanske rute. Mađarski premijer Viktor Orban je godinama u sukobu sa Evropskom komisijom zbog svoje restriktivne politike azila.

Reakcije Evropske komisije

Sud pravde Evropske unije je 2024. godine kaznio Mađarsku zbog kršenja zakona EU o azilu novčanom kaznom od 200 miliona evra i kaznom od milion evra po danu nepoštovanja. Sud je kao ključne prekršaje naveo de fakto suspenziju zahteva za azil i nezakonito pritvaranje tražilaca azila. Komesar EU za migracije, Magnus Bruner, rekao je u utorak da žali zbog stava Mađarske.

Govoreći na nemačkom javnom emiteru ZDF, Bruner je rekao da bi učešće Mađarske bilo korisno jer bi evropski sistem za migracije i azil "prirodno koristio svima". Upitan o mogućim posledicama po Mađarsku, Bruner je rekao da svaka zemlja koja želi da bude u Evropskoj uniji mora da se pridržava i njenih odluka.

(Indeks)