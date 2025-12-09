"ZELENSKI DA SE SABERE I PRIHVATI STVARI" Tramp: Vreme je da se održe izbori u Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski trebalo da se sabere i prihvati stvari, kao i da i on i Ukrajina gube.

Foto: Profimedia

Tramp je u intervjuu za Politiko pojasnio da je Ukrajina izgubila veliki deo teritorije još pre nego što je on po drugi put preuzeo mandat predsednika.

- Izgubili su celi pojas obale, veliku obalu. Pogledajte karte. Ovde sam već 10 meseci, ali vratite se 10 meseci unazad i pogledajte, izgubili su celi taj pojas. Sada je to veći pojas. To je širi pojas. Ali izgubili su mnogo zemlje, i to vrlo dobre zemlje. Sigurno ne biste rekli da je to pobeda - rekao je Tramp.

On je ocenio i da je Rusija u mnogo boljoj pregovaračkoj poziciji, a na pitanje da li misli da je Zelenski odgovoran za zastoj u mirovnim pregovorima, Tramp je rekao da ukrajinski predsednik mora da pročita mirovni predlog.

- Bilo bi lepo da ga pročita. Znate, mnogo ljudi umire. Tako da bi bilo stvarno dobro da ga pročita. Njegovim ljudima se zaista svideo predlogo. Njegovim poručnicima, njegovim najvišim ljudima, svideo im se, ali su rekli da ga on još nije pročitao. Mislim da bi trebao da nađe vreme za to - rekao je Tramp.

Ocenio je i da je vreme da se održe izbori u Ukrajini i da bi zbog naroda u toj zemlji trebalo da se održe.

- Koriste rat da ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebalo da ima taj izbor. I možda bi Zelenski pobedio. Ne znam ko bi pobedio. Ali nisu imali izbore dugo vremena. Znate, pričaju o demokratiji, ali došlo se do tačke gde to više nije demokratija - rekao je Tramp.

Ponovio je da rat između Rusije i Ukrajine nikada nije smeo da se dogodi i da do toga ne bi došlo da je on bio predsednik.

- Gledao sam kako se to dešava i rekao sam, vau, oni će ovde izazvati neke probleme. I moglo je da preraste u Treći svetski rat, koji sada, mislim da se verovatno neće dogoditi. Ali to je veliki problem za Evropu, a oni se sa tim ne nose dobro - rekao je Tramp.

Na pitanje da li je tačno što je njegov sin Donald Tramp junior rekao da će se SAD povući iz Ukrajine, američki predsednik je rekao da to nije tačno, ali ni sasvim pogrešno, jer ukrajinska strana ne čita sporazume, a sa Rusima nije lako.

- Rusija ima prednost. Uvek su je imali. Mnogo su veći. Mnogo su jači u tom smislu. Ukrajini dajemo mnogo, oni imaju ogromne zasluge za hrabrost i za borbu i sve to. Ali znate, u nekom trenutku, veličina će pobediti, a Rusija je ogromna veličina - rekao je Tramp.

Dodao je i da ruski predsednik Vladimir Putin nije imao poštovanje prema bivšem predsedniku SAD Džo Badenu, kao ni prema Zelenskom koga ne voli.

- Oni se zaista mrze. A deo problema je što se zaista mnogo mrze, i vrlo im je teško da postignu dogovor. Rešio sam toliko ratova. Vrlo sam ponosan na to. Ali ovaj je težak, a jedan od razloga je što je nivo mržnje između Putina i Zelenskog ogroman - zaključio je Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje